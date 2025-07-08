جبالي: عدم حضور وزير الاتصالات لاجتماع اللجنة اليوم يشكل مسئولية وزارية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على وزير الشئون النيابية والقانونية، أهمية حضور وزير الاتصالات اليوم لاجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقرر عقده بعد قليلجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٨ يوليو .

كما دعى المستشار الدكتور رئيس المجلس جميع ممثلى الهيئات البرلمانية والنواب من المستقلين والمعارضة، لحضور اجتماع اللجنة، بحضور وزير الاتصالات، مؤكدا أن عدم حضور وزير الاتصالات لاجتماع اللجنة يشكل مسئولية وزارية.

وحذر جبالي من أن "عدم حضوره يشكل مسؤولية وزارية"، مؤكدًا أنه "في حال عدم حضوره، تنعقد اللجنة وتثبت غياب الوزير".

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قدأحال كافة البيانات العاجلة التي قدمها النواب في الجلسة العامة اليوم بشأن حادث حريق سنترال رمسيس إلى لجنة الاتصالات.