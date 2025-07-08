بعد إقرار قانون المهن الطبية..نواب: يضمن المساواة لأعضاء المهنة.. وإضافة الصيادلة انتصار جديد للقطاع

برلمانية: تعديلات قانون المهن الطبية الجديدة تتواكب مع التقدم الطبي

برلمانية: التعديلات الجديدة تنظم الوضع الوظيفي لخريجي كليات العلوم الصحية

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية، المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

في هذا الصدد، أشادت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإقرار قانون المهن الطبية، مؤكدة أن التشريع الجديد يتواكب مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر، كونه سيحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع.

وأشارت«سعيد» في تصريح لموقع « صدى البلد» إلى أن القطاع الطبي كان بحاجة ماسة لهذه التعديلات، مؤكدة أنه في ظل تطور النظم العلمية استحدث وظائف جديدة أسفرت عن وجود خريجين يعملون في تخصصات مختلفة في هذا القطاع.



في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 .

وأكدت عضو النواب أن القانون الجديد، سيضمن تحقيق المساواة لكل أعضاء المهن الطبية، لاسيما بعد إضافة فئة جديدة للمخاطبين بأحكام هذا القانون لم تكن موجودة وقت صدوره في 2014.

وأشارت« عبد العظيم» في تصريح لموقع « صدى البلد» إلى

أن الهدف الرئيسي من التعديلات الجديدة تتضمن في تنظيم الوضع الوظيفي لخريجي كليات العلوم الصحية.

وأكدت عضو البرلمان حرص الدولة على تحسين أوضاع الأطباء وكافة العاملين في القطاع الصحي ، باعتبار هذا القطاع أساس التنمية المستدامة لأي دولة ، إلي جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يمر بها .



تجدر الاشارة إلى أن أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة موافقة الحكومة على إضافة الصيادلة في تعديل قانون المهن الطبية لبدلات الجهود غير العادية للنوتجيات.



وأضاف وزير الصحة، أنه بالرغم من عدم إدراج هذا البند في الموازنة العامة للدولة، إلا أنه تم التوافق مع الحكومة بشأن تدبير اعتمادات مالية إضافية للصيادلة.



و قال: "إن إضافة الصيادلة في تعديل قانون المهن الطبية، على أن يكون الحد الأقصى من 10% الموجودين على قوة العمل.