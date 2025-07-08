كيف ساهم قانون المهن الطبية في تنظيم أوضاع خريجي كليات العلوم الصحية؟ برلمانية تجيب

ثمنت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 .

وأشارت« عبد العظيم» في تصريح لموقع « صدى البلد» إلى

أن الهدف الرئيسي من التعديلات الجديدة تتضمن في تنظيم الوضع الوظيفي لخريجي كليات العلوم الصحية.

وأكدت عضو البرلمان حرص الدولة على تحسين أوضاع الأطباء وكافة العاملين في القطاع الصحي ، باعتبار هذا القطاع أساس التنمية المستدامة لأي دولة ، إلي جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يمر بها .

وتجدر الاشارة إلى أنه وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية، المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

ويهدف مشروع القانون إلى إدماج خريجي البرامج الصحية التطبيقية تحت مظلة قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، لضمان المساواة في الحقوق والمزايا مع العاملين في القطاع الصحي من تخصصات أخرى.