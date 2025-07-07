تشريع جديد يضم خريجي العلوم الصحية التطبيقية إلى مظلة المهن الطبية| تفاصيل

شهد مجلس النواب صباح الإثنين مناقشات حاسمة انتهت بإقرار نهائي لتعديل تشريعي مهم في قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، استجابة لظهور تخصصات علمية حديثة مثل كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

الجلسة التي حضرها وزير الشؤون النيابية والقانونية، وممثل عن نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، ناقشت مشروع القانون الذي تقدم به النائب أشرف حاتم وعدد من النواب، ويهدف إلى إدماج خريجي البرامج الصحية التطبيقية تحت مظلة قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، لضمان المساواة في الحقوق والمزايا مع العاملين في القطاع الصحي من تخصصات أخرى.

التعديل يشمل أيضًا الحاصلين على شهادات سابقة تحمل مسميات مثل "علوم طبية تطبيقية"، "علوم صحية تطبيقية"، و"بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض"، بشرط أن تكون معادَلة من المجلس الأعلى للجامعات.

ويأتي التدخل التشريعي لمواكبة التطور في النظم التعليمية وربطها باحتياجات المنظومة الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز العدالة الوظيفية.

في سياق متصل، وافق المجلس أيضًا على مشروع قانون يتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين لتوسيع استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة "السكري"، في خطوة تعزز جهود الدولة لتعظيم عوائد الموارد الطبيعية.