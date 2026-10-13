قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يتفقد مدرسة "مستقبل مصر" المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسماعيلية|صور
كجوك: مصر تتصدر إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي في جنوب لبنان
نهاية مأساوية.. القصة الكاملة لوفاة شاب أمام باب المستشفي الجامعي في بني سويف
للدورة الثانية وبالإجماع.. مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء| صور
أمير قطر: أمن الخليج خط أحمر.. وإغلاق هرمز سبب أضرارًا اقتصادية كبيرة
متحدث الخارجية: تعاون سوداني ومتابعة دقيقة لإنهاء إجراءات نقل المتوفين المصريين في حادث الخرطوم
مهند العكلوك: أزمات الأمة العربية الحالية أثرت على القضية الفلسطينية
يلامس الـ 53 جنيهاً.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك
وزيرة التضامن تدعو الدول العربية إلى إعطاء الأولوية لدعم الفئات الأولى بالرعاية
بعد مظاهرات أمام السفارة بالقاهرة.. الشرطة الهولندية تكشف لـ صدى البلد عن سبب القبض على أحمد ناصر
منحة الزواج 2026.. هدية من الدولة للفتيات المستحقات للمعاش وهذه شروطها وخطوات الصرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متحدث الخارجية: تعاون سوداني ومتابعة دقيقة لإنهاء إجراءات نقل المتوفين المصريين في حادث الخرطوم

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية
المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية
أ ش أ

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير نادر زكي، تعليقا على حادث إطلاق النار الذي وقع في الخرطوم أمس / الاثنين/ وأودى بحياة اثنين من سائقي الشاحنات المصريين وإصابة آخر - أن الجانب السوداني يحرص على التعاون حيث تم تخصيص مسؤولين لمتابعة إنهاء إجراءات نقل المتوفين الاثنين إلى مصر.

وقال المتحدث الرسمي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن المصاب المصري "أحمد أحمد علي" أجريت له جراحة ناجحة وحالته مستقرة إلا أنه في حاجة لمزيد من الراحة حتى يمكنه السفر إلى مصر.

وأضاف السفير نادر زكي أن السفير المصري ياسر سرور زار المصاب أمس في الخرطوم، وتأكد من تلقيه الرعاية الطبية اللازمة ويتابع تطور حالته مع الطاقم الطبي.

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على مرتكب الجريمة وهو محتجز للتحقيق معه من جانب السلطات السودانية.

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير نادر زكي إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وزير الداخلية

بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

مباراة القمة

ماهر غريب: لو لجنة التحكيم منفذتش طلبات الزمالك هيكون فيه تصعيد

مطار الرياض

استمرار إغلاق مطار الرياض حتى السبت.. وشركات طيران تلغي رحلاتها

معتمد جمال

بعد خسارة القمة.. عضو بمجلس إدارة الزمالك يطالب برحيل معتمد جمال

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

عيار 21 بكام انهاردة؟.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

النحاس

استقرار النحاس وتراجع الألومنيوم والزنك والنيكل والقصدير في بورصة لندن

وزير المالية

المالية: زيادة التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك.. هل واصل الصعود أم تراجع؟

بالصور

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟
اللحوم المصنعة تحت المجهر.. لماذا يحذر الخبراء من الإفراط فى تناولها؟

وجبة شهية خلال 20 دقيقة.. طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون والاعشاب

طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب
طريقة عمل السلمون فى الفرن بالليمون و الاعشاب

ريم البارودى تخطف الأنظار فى شوارع باريس.. شاهد

ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس
ريم البارودى تثير الجدل فى شوارع باريس

من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد