متحدث الخارجية: تعاون سوداني ومتابعة دقيقة لإنهاء إجراءات نقل المتوفين المصريين في حادث الخرطوم

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير نادر زكي، تعليقا على حادث إطلاق النار الذي وقع في الخرطوم أمس / الاثنين/ وأودى بحياة اثنين من سائقي الشاحنات المصريين وإصابة آخر - أن الجانب السوداني يحرص على التعاون حيث تم تخصيص مسؤولين لمتابعة إنهاء إجراءات نقل المتوفين الاثنين إلى مصر.

وقال المتحدث الرسمي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن المصاب المصري "أحمد أحمد علي" أجريت له جراحة ناجحة وحالته مستقرة إلا أنه في حاجة لمزيد من الراحة حتى يمكنه السفر إلى مصر.

وأضاف السفير نادر زكي أن السفير المصري ياسر سرور زار المصاب أمس في الخرطوم، وتأكد من تلقيه الرعاية الطبية اللازمة ويتابع تطور حالته مع الطاقم الطبي.

وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على مرتكب الجريمة وهو محتجز للتحقيق معه من جانب السلطات السودانية.