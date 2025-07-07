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مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

شهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية، المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

وشهدت الجلسة العامة ، مناقشة إعادة المداولة المقدمة من النائبة إيرين سعد، لضم الصيادلة للبدلات المقررة وفقا لتعديل قانون المهن الطبية.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، موافقة الحكومة على إضافة الصيادلة في تعديل قانون المهن الطبية لبدلات الجهود غير العادية للنوتجيات.

وأضاف وزير الصحة، أنه بالرغم من عدم إدراج هذا البند في الموازنة العامة للدولة، إلا أنه تم التوافق مع الحكومة بشأن تدبير اعتمادات مالية إضافية للصيادلة.

و قال: "إن إضافة الصيادلة في تعديل قانون المهن الطبية، على أن يكون الحد الأقصى من 10% الموجودين على قوة العمل.

تعديل قانون المهن الطبية المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب النائب أشرف حاتم مجلس النواب

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