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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس النواب بشأن مشروع تعديل قانون المهن الطبية

المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي
المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب ، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

استكمل مجلس النواب نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف حاتم و(٦٠) نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٨ سنة ٢٠١٥ بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

ووافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في مجموعه على أن يؤخذ الرأي النهائي عليه في جلسة مقبلة.

كما حضر الوزير المستشار محمد فوزي مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، ووافق المجلس نهائيًا على قرار السيد رئيس الجمهورية.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب المستشار محمود فوزي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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