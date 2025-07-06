قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 ملايين جنيه لأسرة ضحايا غرق "أدمارين 12 " في خليج السويس
الخارجية السويسرية تعلن إعادة فتح سفارتها في طهران
البرلمان يوافق على مقترح منح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفق مؤهلاتهم
النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات
وزير الإسكان: الانتهاء من أعمال محطة مياه الصفانية بالمنيا وتشغيلها
النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات
كلية الدراسات الإسلامية تنعى طالبتين من ضحايا حادث الطريق الإقليمي: رحيلهما مُفجع
فوري في دقايق .. استخراج فيش جنائي من مول العرب وسيتي ستارز
التهاب وتورم وحساسية.. تعرّف على خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس
فساد وكسب غير مشروع ..منال عوض: إحالة 21 عاملا بالمحليات إلى النيابة
دعاء الزهق والملل.. أذكار وأدعية مقتبسة من السنة النبوية
ببطارية ضخمة وتقنيات غير مسبوقة.. إليك أهم مواصفات هاتف هونر Magic V2 Flip
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة (14/ فقرة أولى) من مشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

ونصت المادة (14/ فقرة أولى) على أنه: "يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين، وأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائي وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، وذلك على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون."

وطالبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بإضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل المالي.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنه لا يمانع من ذلك، مشيرًا إلى أن هذا حق للصيادلة، نظرًا لأن عددًا منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، لكنه أوضح أن الأمر يتطلب موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

وطلب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، منح الكلمة لممثل وزارة المالية لتوضيح موقف الوزارة.

وقال ممثل وزارة المالية: "وزارة المالية ليس لديها مانع، لكن إذا كان سيترتب على ذلك أعباء مالية إضافية، فالأمر يحتاج إلى دراسة."

فرد عليه المستشار فوزي: "أطلب منك توضيحًا مباشرًا، هل هناك اعتمادات مالية لذلك أم لا يوجد؟"

فقال ممثل وزارة المالية: "لا، ويجب الرجوع إلى القيادات لأن الأمر يحتاج إلى اعتمادات إضافية."

وطالب المستشار محمود فوزي بإقرار المادة كما هي، لحين ورود رد رسمي من وزارة المالية.

فقرّر المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منح الحكومة مهلة 24 ساعة للرد على البرلمان، مع الموافقة على القانون من حيث المجموع اليوم، وإرجاء الموافقة النهائية إلى صباح الغد.

مجلس النواب المستشار حنفي جبالي مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وزارة الصحة والسكان المستشفيات الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته: «حسبي الله في الناس اللي كانت مولعة الدنيا»

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

مرتبات يوليو 2025

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

النني

أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

بئر أسانسير

سقط وهو يحاول إنقاذ أعز أصدقائه.. طفل يلقى مصرعه مع كلبه في بئر أسانسير بالجيزة

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

ترشيحاتنا

الحليب

بعد الجدل حول منتج اللبن.. هل مادة E471 تعني خنزيرا دائما؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | رمل البحر يعالج 5 أمراض جلدية.. تحذير من تناول هذا النوع من اللحوم والمشروبات

نسرين طافش

نسرين طافش تخطف الأنظار على البحر

بالصور

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

بطريقة البلوجرز .. 5 أسرار بسيطة لأناقتك على البحر لا تتجاهليها أبدًا

البوركيني
البوركيني
البوركيني

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

في عيد ميلادها الـ 55.. 10 صور تكشف جمال غادة عبد الرازق | شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

يوسف الشيمي

على مزلقان طوخ.. تفاصيل وفاة لاعب طلائع الجيش في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد