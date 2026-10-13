أمير قطر: أمن الخليج خط أحمر.. وإغلاق هرمز سبب أضرارًا اقتصادية كبيرة

أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن أمن دول الخليج العربي والحفاظ على سيادتها خط أحمر وأمر لا يمكن التهاون فيه.

وأشار الأمير إلى تعرض بلاده لاعتداء إيراني، في انتهاك صارخ لسيادتها.

وقال أمير قطر، خلال كلمته أمام مجلس الشورى، إن إغلاق مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بمنشآت رأس لفان أديا إلى تعطل كبير في صادرات النفط والغاز.

وأضاف أن قطر تسهم بنحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا، وأي تطورات تمسها تنعكس على الأسواق العالمية.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار إلى انخفاض إجمالي إيرادات الدولة خلال النصف الأول من العام بنسبة 42%، مؤكدًا أن خفض المصروفات لم يؤثر على الخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية.

وشدد على أهمية الحفاظ على أمن دول الخليج وسيادتها، في ظل التطورات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والاقتصادية.