26 مدرسة في 14محافظة|ننشر تفاصيل مدارس مستقبل مصر المصرية الإيطالية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن منظومة مدارس «مستقبل مصر» المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية تضم 26 مدرسة موزعة على 14 محافظة، ويبلغ عدد الطلاب بها نحو 2600 طالب، بما يعكس التوسع في تقديم نموذج للتعليم الفني التطبيقي يستهدف إعداد كوادر متخصصة في المجالات المرتبطة بالإنتاج والتنمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها : تنتشر المدارس في محافظات الجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وأسوان، بما يدعم إتاحة فرص التعليم الفني المتخصص في نطاق جغرافي واسع.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تشمل البرامج التكنولوجية التطبيقية التي تقدمها المدارس تخصصات تكنولوجيا الري والزراعة، والإنتاج الحيواني والدواجن، والإنتاج النباتي، والتصنيع الغذائي، وتكنولوجيا عسل النحل ودودة الحرير، والهندسة الزراعية، والثروة السمكية والاستزراع السمكي، إلى جانب تخصص فني المعامل، بما يوفر مسارات تعليمية متنوعة تتصل باحتياجات قطاعات الزراعة والإنتاج والتصنيع الغذائي.

وقالت وزارة التربية والتعليم : تشارك في منظومة المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وشركة مودرن دلتا للاستثمار والتنمية بصفتها الشريك الأكاديمي، وشركة ITSAgro بصفتها الشريك الإيطالي، إلى جانب الجهات المعنية بالتكنولوجيا التطبيقية، في إطار تكامل الأدوار لتقديم تعليم فني قائم على المعايير التطبيقية والتدريب العملي.

وكان قد تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم، مدرسة "مستقبل مصر" المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار متابعة جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في نماذج التعليم التكنولوجي التطبيقي، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لإعداد كوادر فنية مؤهلة، تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل ودعم القطاعات الإنتاجية.

يأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم الفني واهتمامه بإعداد جيل قادر على إدارة المشروعات القومية والحفاظ على استدامتها،

وخلال الجولة، استمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومحافظ الإسماعيلية، إلى شرح تفصيلي حول منظومة مدارس "مستقبل مصر" المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية، التي تأتي في إطار التوجيه الرئاسي بالتعاون بين الجهاز والوزارة لتطوير المدارس الفنية، من خلال تقديم نموذج تعليمي حديث يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، حيث تتخصص مدارس مستقبل مصر في مجالات تكنولوجيا الري والزراعة، والإنتاج الحيواني والدواجن، والإنتاج النباتي، والتصنيع الغذائي، وتكنولوجيا عسل النحل ودودة الحرير، والهندسة الزراعية، والثروة السمكية والاستزراع السمكي، إلى جانب تخصص فني المعامل، بما يسهم في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد جيل من الفنيين المتخصصين القادرين على دعم المشروعات الزراعية والإنتاجية.

وتناول العرض دور مدارس «مستقبل مصر» في تقديم برامج تكنولوجية تطبيقية متخصصة، تعتمد على تنمية المهارات الفنية للطلاب من خلال الجمع بين المناهج النظرية والتدريب الميداني والمعملي، إلى جانب توفير منظومة متكاملة لمتابعة الطلاب ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا، ونشر الوعي الصحي، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة تساعد الطلاب على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل.