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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبد اللطيف: مدارس مستقبل مصر المصرية الايطالية نموذج متطور للتعليم الفني

جولة وزير التربية والتعليم
جولة وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس «مستقبل مصر» المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا متطورًا للتعليم الفني يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، ويرتبط باحتياجات القطاعات الإنتاجية، مضيفًا أن التعاون مع جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» بالشراكة مع الجانب الإيطالي، يسهم في نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات في التعليم الفني والتكنولوجي، بما يعزز جودة البرامج التدريبية ويرفع كفاءة الخريجين وفقًا لمتطلبات سوق العمل.

وأوضح  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التخصصات المرتبطة بمدارس «مستقبل مصر» المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية يمثل أهمية كبيرة في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات التطبيقية اللازمة لدعم القطاع الزراعي، والمساهمة في تطوير أساليب الإنتاج وترشيد استهلاك الموارد، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

وكان قد تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللواء نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اليوم، مدرسة "مستقبل مصر" المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار متابعة جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في نماذج التعليم التكنولوجي التطبيقي، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لإعداد كوادر فنية مؤهلة، تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل ودعم القطاعات الإنتاجية.

يأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم الفني واهتمامه  بإعداد جيل قادر على إدارة المشروعات القومية والحفاظ على استدامتها، 

وخلال الجولة، استمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ومحافظ الإسماعيلية، إلى شرح تفصيلي حول منظومة مدارس "مستقبل مصر" المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية، التي تأتي في إطار التوجيه الرئاسي بالتعاون بين الجهاز والوزارة لتطوير المدارس الفنية، من خلال تقديم نموذج تعليمي حديث يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، حيث تتخصص مدارس مستقبل مصر في مجالات تكنولوجيا الري والزراعة، والإنتاج الحيواني والدواجن، والإنتاج النباتي، والتصنيع الغذائي، وتكنولوجيا عسل النحل ودودة الحرير، والهندسة الزراعية، والثروة السمكية والاستزراع السمكي، إلى جانب تخصص فني المعامل، بما يسهم في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد جيل من الفنيين المتخصصين القادرين على دعم المشروعات الزراعية والإنتاجية.

وتناول العرض دور مدارس «مستقبل مصر» في تقديم برامج تكنولوجية تطبيقية متخصصة، تعتمد على تنمية المهارات الفنية للطلاب من خلال الجمع بين المناهج النظرية والتدريب الميداني والمعملي، إلى جانب توفير منظومة متكاملة لمتابعة الطلاب ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا، ونشر الوعي الصحي، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة تساعد الطلاب على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم مدارس

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