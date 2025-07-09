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طقس الأيام المقبلة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الأيام المقبلة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية

طقس الأيام المقبلة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية
طقس الأيام المقبلة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية
عبد الفتاح تركي

طقس الأيام المقبلة.. توقع خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، الأربعاء، والأيام المقبلة إلى الاثنين 14 يوليو، مشيرين إلى أنه سيسود طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

النشرة الجوية

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الطقس يشهد شبورة مائية من 4- 8 صباحًا، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا يومي الأربعاء 9 يوليو والخميس 10 يوليو على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة.

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طقس الأيام المقبلة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية

حالة الطقس الأيام المقبلة

وقالت الأرصاد إن هناك نشاطًا للرياح يوم الأربعاء 9 يوليو والخميس 10 يوليو على شواطئ “السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية” على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وسرعة الرياح من 45: 35 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج 2.25: 1.75 «متر»، كما تنشط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضافت: «ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 4: 2 درجات، مع وجود سحب منخفضة غير مؤثرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وهى سحب منخفضة الارتفاع تساعد على حجب أشعة الشمس جزئيًا في أول النهار وعندما تشتد حرارة الشمس سرعان ما تتبخر».

وتابعت: «ابتداءً من يوم الجمعة 11 يوليو إلى الاثنين 14 يوليو نشاط رياح على جنوب سيناء والسواحل الغربية على فترات متقطعة».

طقس الأيام المقبلة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية

درجات الحرارة

القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 36 درجة والمحسوسة 39.

السواحل الشمالية، العظمى 31 والمحسوسة 35.

جنوب سيناء، العظمى 39 والمحسوسة 41.

شمال الصعيد، العظمى 38 والمحسوسة 40.

جنوب الصعيد، العظمى 42 والمحسوسة 43.

أسباب ارتفاع الحرارة في الصيف

الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضحت في بيان سابق، أنه بحلول شهر يونيو يغطي جنوب آسيا المنخفض الحراري الكبير المعروف بمنخفض الهند الموسمي، الذي يمتد غربًا، فيشمل كل شبه جزيرة العرب وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط، أما منخفض السودان الحراري، فيندمج في هذا المنخفض الآسيوي العملاق.

وذكرت أنه في فصل الصيف تنشأ الموجات الحارة على مصر نتيجة امتداد أو تذبذب المنخفض الآسيوي غربًا، حيث تمتد الكتلة الهوائية شديدة الحرارة التي تغطي العراق وشرق سوريا، لتشمل شرق حوض البحر المتوسط ومصر.

ونظرًا إلى مرور هذا الهواء فوق مياه البحر المتوسط قبل وصوله لشمال مصر ترتفع الرطوبة النسبية به، ما يزيد الإحساس بالحرارة ويجعل الإحساس بها أقسى من موجات الربيع الجافة، على الرغم من أن درجات الحرارة المسجلة قد لا تكون مرتفعة مثلما في الربيع.

طقس الأيام المقبلة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية

أما في صعيد مصر، فتوضح الأرصاد: «يستمر الطقس جافًا لمرور الهواء الواصل إليه من فوق شبه جزيرة العرب»، متابعة: «من فضل الله أن يكون الهواء جافًا غير محمل بالرطوبة».

الحرارة المتوقعة والمحسوسة

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أفاد بأن العديد من الأشخاص يشعرون بوجود اختلاف بين درجة الحرارة المقاسة «المعلنة»، وبين الحرارة المحسوسة فعليًا، ويرجع ذلك إلى أن درجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن في الظل على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض، تحت ضوابط محددة طبقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجة الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وأيضًا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء، فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

ولفتت إلى أنه يجب الانتباه إلى أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال هذه الفترة (فصل الصيف) نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا وبالفعل تمت إضافة الحرارة المحسوسة للتنبؤ.

طقس الأيام المقبلة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه كلما ارتفعت نسب الرطوبة قلل ذلك من عملية تبخر العرق من جسم الإنسان فيحدث خلل في تبريد جسم الإنسان.

وأكدت أنه حين يشعر جسم الإنسان بارتفاع درجة الحرارة يقوم بالتعرق الذي يحمل حرارة الجسم إلى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبعًا ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الإنسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء أن يمتصه، لافتة إلى أن المزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة يعملان على رفع درجة حرارة الجسم، ومع زيادة التعرق ووجود الإنسان بخارج المنزل يمكن أن يصل الجسم إلى حالة الجفاف.

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