موجة حارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع

تقلبات جوية عديدة تشهدها حالة الطقس هذا الأسبوع، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس وما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات بسقوط الأمطار خلال شهر يوليو .

حالة الطقس من الأحد إلى الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارا من اليوم الأحد حتى يوم الجمعة 18 يوليو 2025 ، مُحذرة من تأثر البلاد بعدة ظواهر جوية.

وتستمر موجة الطقس الحار المصحوبة بارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد

يسود طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

نشاط الرياح

ومن اليوم الأحد إلى الثلاثاء 15 يوليو يوجد نشاط رياح على مناطق ( السلوم، مطروح، الإسكندرية، وكفر الشيخ) وسرعة الرياح من 45:30 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج 2.25:1.5 متر.

أمطار خلال الأسبوع الجاري

وقالت الأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من الأربعاء المقبل، 16 يوليو 2025، تشير خرائط الطقس إلى أن الفرص مهيئة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من اقصى جنوب البلاد ( ابو سميها- أسوان- حلايب- شلاتين).

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة 35 24

6 أكتوبر 36 23

بنها 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 23

دمياط 32 24

بورسعيد 32 25

الاسماعيلية 37 23

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 38 24

نخل 35 18

كاترين 34 17

الطور 36 25

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 29

الاسكندرية 30 22

العلمين 29 23

مطروح 29 24

السلوم 31 22

سيوة 36 21

رأس غارب 38 27

الغردقة 38 29

سفاجا 37 29

مرسى علم 38 28

شلاتين 40 27

حلايب 36 28

أبو رماد 39 29

رأس حدربة 37 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 23

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 42 28

الوادى الجديد 41 23

أبوسمبل 42 26