قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عائلة جندي إسرائيلي أسير: نتنياهو وكل المسئولين الأمريكيين أخبرونا نيتهم إنهاء الحرب
وزير الأوقاف: الصحافة الوطنية تساعد في ترسيخ الاستقرار وبناء الوعي
فيرمينو يغادر أهلي جدة ويتجه إلى الدوري القطري هذا الصيف
رئيس أنجولا: منطقة التجارة الحرة تدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي
ضغوط أمريكية على اليابان وأستراليا للتعهد بدعم عسكري ضد الصين
الإعدام شنقا لمتهم بقضية اغتيال اللواء الشهيد نبيل فراج
16 مليون جنيه.. إحالة 5 مسؤولين بشركة أدوية للمحاكمة لاختلاسهم
مؤسس "أمهات مصر" تهنيء أوائل الدبلومات الفنية 2025 وتشيد بتفوق "البنات"
رئيس غينيا الاستوائية: لا عدالة بدون تنمية اقتصادية بالقارة الأفريقية
موجة حارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع
شيخ الأزهر يستقبل سفير كمبوديا ويناقشان تعزيز التعاون العلمي والدعوي
104 أشخاص لقوا مصرعهم وإصابة مئات في فيضانات باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موجة حارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع

حالة الطقس
حالة الطقس
رشا عوني

تقلبات جوية عديدة تشهدها حالة الطقس هذا الأسبوع، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس وما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط توقعات بسقوط الأمطار خلال شهر يوليو . 

حالة الطقس من الأحد إلى الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارا من اليوم الأحد حتى يوم الجمعة 18 يوليو 2025 ، مُحذرة من تأثر البلاد بعدة ظواهر جوية.

وتستمر موجة الطقس الحار المصحوبة بارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد.

الطقس
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد

يسود طقس شديد الحرارة، رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

نشاط الرياح

ومن اليوم الأحد إلى الثلاثاء 15 يوليو يوجد نشاط رياح على مناطق ( السلوم، مطروح، الإسكندرية، وكفر الشيخ) وسرعة الرياح من 45:30 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج 2.25:1.5 متر.

أمطار خلال الأسبوع الجاري

وقالت الأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من الأربعاء المقبل، 16 يوليو 2025، تشير خرائط الطقس إلى أن الفرص مهيئة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من اقصى جنوب البلاد ( ابو سميها- أسوان- حلايب- شلاتين).

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة 35 24

6 أكتوبر 36 23

بنها 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 23

دمياط 32 24

بورسعيد 32 25

الاسماعيلية 37 23

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 31 22

رأس سدر 38 24

نخل 35 18

كاترين 34 17

الطور 36 25

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 29

الاسكندرية 30 22

العلمين 29 23

مطروح 29 24

السلوم 31 22

سيوة 36 21

رأس غارب 38 27

الغردقة 38 29

سفاجا 37 29

مرسى علم 38 28

شلاتين 40 27

حلايب 36 28

أبو رماد 39 29

رأس حدربة 37 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 23

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 42 26

الأقصر 43 27

أسوان 42 28

الوادى الجديد 41 23

أبوسمبل 42 26

حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس لمدة اسبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر يشيد بتنظيم دار الإفتاء برنامجا لتدريب الصحفيين

الدكتور الضويني: المؤسسات الدينية والإعلامية قادرة على صيانة المجتمع من الاختراقات

رئيس "دينية الشيوخ" في افتتاح البرنامج التدريبي للصحفيين

رئيس دينية الشيوخ: تدريب الصحفيين يعكس رسالة دار الإفتاء في بناء الوعي

أمين (البحوث الإسلامية) خلال كلمته في افتتاح ملتقى (الشباب وتحديات العصر)

أمين البحوث الإسلامية: الانحراف الفكري أول خطوات السقوط.. والعلم هو الحصن

بالصور

أبسط طريقة عمل فيريرو روشيه في المنزل

طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.

الالتهاب المزمن في الجسم.. عادات تقضى عليه

الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سرًا لبشرة صحية ونضرة

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد هبوط أمس المفاجئ.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

فيلم روكي الغلابة

فيلم روكي الغلابة يثير قلق رامي رضوان من زوجته الفنانة دنيا سمير غانم

سعاد حسني وعبدالحليم

سعاد حسني وعبدالحليم اتجوزوا.. آمال رمزي تكشف كواليس وذكريات صادمة من الوسط الفني

وليد توفيق

انزل يا جميل.. مقتطفات من حفل وليد توفيق في ليالي مراسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد