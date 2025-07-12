الطقس اليوم في مصر.. أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد السبت 12 يوليو 2025 طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات عن المعلنة.

طقس ليلي مائل للحرارة وشبورة مائية كثيفة صباحًا

أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن الطقس ليلاً سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا، مع تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح مثير للأتربة جنوبًا وتحذيرات في حلايب وشلاتين

من المتوقع نشاط في حركة الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في مناطق جنوب شرق البلاد مثل حلايب وشلاتين، مما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية هناك.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات.. الأقصر الأعلى بـ43 درجة

جاءت درجات الحرارة العظمى المتوقعة على بعض المدن كالتالي:

القاهرة: 35°

الإسكندرية: 30°

شرم الشيخ: 40°

الأقصر: 43° (الأعلى على مستوى الجمهورية)

أسوان: 42°

العلمين ومطروح: 29° (الأقل على مستوى الجمهورية)

ينصح خبراء الأرصاد بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، وتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة الكثيفة، خاصة في الطرق الزراعية والسريعة.