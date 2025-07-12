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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

درجات الحرارة تتعدى الـ 40.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت "الأرصاد"، أن يسود اليوم  السبت، طقس حار رطب الى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الانحاء ، مائل للحرارة رطب ليلاً وفى الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم السبت يشهد شبورة مائية من (4:8 صباحاً) على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من والى السواحل الشمالية والوجه البحرى وغرب القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم السبت تشهد ارتفاع الأمواج على ساحل البحر المتوسط من 1.5 إلى 2 متر، فيما يكون خفيف إلى معتدل على البحر الأحمر وارتفاح الموج من 1 إلى 1.75 متر.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة شديد الحرارة حالة الطقس اليوم

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