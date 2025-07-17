عاصفة ترابية فى اسوان بعد أيام من الطقس الحار

شهدت محافظة أسوان اليوم الخميس عاصفة ترابية في تقلب مفاجئ لحالة الطقس بعد أيام من الموجة الحارة والرطوبة المرتفعة التي سادت أغلب أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن العاصفة جاءت نتيجة تغير مفاجئ في حركة الرياح، محذّرة من استمرار الاضطرابات الجوية خلال الساعات المقبلة، والتي قد تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تصل إلى حد الرعدية في بعض المناطق.

وحدّدت الهيئة المناطق المتوقع تأثرها بالطقس السيئ وهي: أبو سمبل، أسوان، حلايب، وشلاتين، مطالبة المواطنين في هذه المناطق باتخاذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات اللازمة لتقليل أي آثار سلبية محتملة.

عاصفة ترابية

وأكدت الهيئة أن خرائط الطقس تشير إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع احتمالية ظهور السحب الرعدية على أقصى جنوب البلاد، داعية الجهات المعنية إلى رفع حالة الاستعداد ومتابعة التطورات أولًا بأول.

ويأتي هذا التغير المفاجئ في الطقس بعد موجة من الاستقرار ودرجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية استمرت لعدة أيام في معظم أنحاء الجمهورية، ما يجعل فرص سقوط الأمطار فرصة لتلطيف الأجواء في جنوب مصر.

وسجلت درجة حرارة الطقس، اليوم الخميس، فى محافظة أسوان 32 الدرجة العظمى وتستمر فى الارتفاع خلال فترة الظهيرة لتصل 43 درجة، فيما سجلت الصغرى 30 درجة، ونسبة الرطوبة 25%.

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال تركيب الفواصل الدائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بعرض 9 متر فى كل إتجاه بمنتصف الكوبرى ، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية بجوار الرصيف بعرض 9 متر أيضاً فى كل إتجاه .

وأكد المحافظ على مواصلة الإلتزام بإتقان معايير السلامة والصحة المهنية فى تنفيذ أعمال الفواصل لما يمثله محور بديل الخزان من أهمية لكونه يضم أكبر فتحة ملاحية فى مصر بطول 182 متر بما ساهم فى الربط بين شرق وغرب النيل ، ليكون من أكبر المحاور التى تم إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالإطمئنان على منظومة الإطفاء وشبكة الحريق وأجراس الإنذار وبوابات الطوارئ داخل المواقع الخدمية والتى يتواجد بها عدد كبير من المواطنين بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والتى تضم المركز التكنولوجى والسجل المدنى والمكاتب الإدارية.