أسوان في 24 ساعة.. متابعة لمشروعات حياة كريمة ومبادرة 100مليون صحة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 16/7/2025 أحداث متنوعة .

عقد الفريق محمد فريد حجازى، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، اجتماعاً موسعاً مع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الأولى بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “حياة كريمة".

وذلك للمتابعة الدقيقة لآخر التطورات بهذا المشروع القومى العملاق، والوقوف على الموقف التنفيذى وإيجاد حلول عاجلة لأى عقبات قد تبطئ من نسب التنفيذ.

https://www.elbalad.news/6635949

جهود متنوعة

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره وتقديره لمؤسسة مصر الخير لمساندتها الجادة للجهود الحكومية بما يساهم فى تلبية المطالب الجماهيرية ، وخاصة دعم الأسر الأكثر إحتياجاً من خلال توفير سكن كريم ضمن بالقرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى .

ولفت إلى أن مبادرة " سكن كريم من أجل حياة كريمة " يستهدف 6708 منزل ما بين رفع كفاءة وإحلال داخل القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية منها 2397 منزل فى مركز ومدينة نصر النوبة ، و 3321 منزل بمركز ومدينة كوم أمبو ، بالإضافة إلى 990 منزل بمركز ومدينة إدفو ، وتم الحصر الدقيق لهذه المنازل بشفافية كاملة ، وتوجد توجيهات مشددة لمسئولى المحليات بسرعة الإنترنت .

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أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بروح التلاحم بين الجهود الحكومية والمؤسسات الدينية والمجتمعية ، وخاصة مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من أجل تحقيق التنمية المستدامة لأهالى قرى المحافظة بمختلف المراكز والمدن من خلال الدفع بالقوافل التوعوية الدينية ، بالإضافة إلى إقامة منارة إشعاع تنويرى وتثقيفى يتجسد فى إنشاء المعاهد الأزهرية .



https://www.elbalad.news/6636103

شهدت محافظة أسوان إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة ، والتى تستمر على مدار 100 يوم تحت شعار " صحة أفضل لكل المصريين " لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة والكفاءة المتميزة للمواطن الأسوانى ، وهو الذى يأتى فى ظل أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى لدى الدولة وقيادتها السياسية .

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