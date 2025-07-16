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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة أسوان تعرض خطة الاستثمار التعديني أمام منتدى مصر

جانب من المنتدى
جانب من المنتدى

عرضت محافظة أسوان  إستراتيجيتها لدعم صناعة التعدين والإستثمار فى قطاعها خلال فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين (EMF).

 كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بحضور فعاليات المنتدى الذى يقام هذا العام تحت شعار “ تسريع الإكتشاف التجارى ، والإستكشاف ، والإستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات”، وعرض الإستراتيجية الخاصة بالمحافظة .

وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين والعرب والأفارقة والسفراء والمحافظين ، إلى جانب المستثمرين الدوليين والمحليين وكبار مسئولى قطاعات التعدين ، والرؤساء التنفيذيين ومديرى كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية.

وفى كلمة محافظ أسوان فى حلقة النقاش رفيعة المستوى بعنوان " دور المحافظين فى دفع الإستثمار التعدينى الدولى " تم التأكيد على ترسيخ التعدين كركيزة للنمو المتوازن والمستدام ، وتنويع القاعدة الإنتاجية للمحافظة لتطوير وتحسين الجوانب الإقتصادية بها .

وأكد المحافظ، أن مشاركة عاصمة الإقتصاد الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا المنتدى اعتمدت على تسليط الضوء لإبراز الفرص الإستثمارية فى قطاعات التعدين والصناعات الإستخراجية بأسوان ، كجزء من إستراتيجيتنا الشاملة "أسوان 2040" وهدفها الفرعى " إطلاق العنان لإمكانيات صناعة التعدين والصناعات الإستخراجية فى المحافظة " لما تمتلكه من توافر إحتياطيات كبيرة من الجرانيت الأسود والأحمر والملون ، والرخام ، والرمل ، والحصى ، والحجر الجيري، والبنتونيت فى مناطق رئيسية مثل أسوان ، والعلاقى ، والعربات بكوم أمبو ، وجبل السلسلة ، وكركر .

مصر للتعدين

فيما قام المهندس عمرو لاشين بنقل توجيهات محافظ أسوان الخاصة بالدور الداعم للمستوى المركزى والمستثمرين من خلال توسيع تعريف سهولة ممارسة الأعمال ليشمل جميع الجوانب التشغيلية والتنسيقية ذات الصلة لضمان التنفيذ والإدارة السلسين مع جميع الكيانات الحكومية ذات الصلة والمجتمعات المحلية ، مع تعزيز البنية التحتية بإعطاء الأولوية لربط الطرق بين المناطق الصناعية والمحاجر ، وتحسين شبكات الطرق لمناطق الاستخراج والمعالجة ، فضلاً عن تطوير الخدمات اللوجستية مثل إنشاء منطقة لوجستية شاملة بمساحة 600 فدان فى منطقة وادى كركر للمستودعات والتوزيع .

ولفت إلى أن هذه الجهود تأتى ضمن إطار عمل " التنمية المحلية المخططة المتجاوبة والفعالة " (PRELD) حيث تركز محافظة أسوان على 5 محاور فرعية لتعميق الإندماج فى سلاسل القيمة ، وتعزيز ربط سلسلة التوريد ، ودعم بيئة إستثمارية قوية ، ويشمل ذلك الخرائط الجغرافية للموارد من محاجر الجرانيت ، ومناجم الذهب ، والحديد ، والتلك ، والباريت ، والكاولين ، ورواسب الفلسبار ، علاوة على تقييم القدرات البشرية والفنية من خبراء التعدين ، والحرفيين ، والجيولوجيين ، وتحسين سلاسل التوريد من الإستخراج إلى السوق ، مع تطوير المنصات الرقمية والحوكمة لدعم المستثمرين ، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص .

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