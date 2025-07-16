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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: مبادرة سكن كريم تستهدف 6708 منازل

حياة كريمة
حياة كريمة
محمد عبد الفتاح

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره وتقديره لمؤسسة مصر الخير لمساندتها الجادة للجهود الحكومية بما يساهم فى تلبية المطالب الجماهيرية ، وخاصة دعم الأسر الأكثر إحتياجاً من خلال توفير سكن كريم ضمن بالقرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى .

ولفت إلى أن مبادرة " سكن كريم من أجل حياة كريمة " يستهدف 6708 منزل ما بين رفع كفاءة وإحلال داخل القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية منها 2397 منزل فى مركز ومدينة نصر النوبة ، و 3321 منزل بمركز ومدينة كوم أمبو ، بالإضافة إلى 990 منزل بمركز ومدينة إدفو ، وتم الحصر الدقيق لهذه المنازل بشفافية كاملة ، وتوجد توجيهات مشددة لمسئولى المحليات بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى فور البدء فى التنفيذ .

حياة كريمة

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن جهود مؤسسة مصر الخير برعاية كريمة من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، ومتابعة ميدانية من الدكتور أحمد مسلم رئيس قطاع الهندسية ، وأحمد صلاح رئيس قطاع التنفيذ أثمرت عن الإنتهاء من تحسين السكن لـ 80 أسرة مستفيدة موزعة على الأماكن الأكثر إحتياجاً داخل مدينة أسوان شملت تطوير 33 منزل بمنطقة السيل ، و 21 منزل بخور عواضة ، و 26 منزل بعزب كيما ، وجارى العمل على تطوير 15 منزل بقرية أرمنا بمركز نصر النوبة .

وأوضح أنه وفقاً للتنسيق مع مؤسسة مصر الخير نعمل على تطبيق المعايير الإجتماعية والهندسية على الأسر المستهدفة ، ويتم تحديد التدخل الأمثل للمنزل إنشائياً سواء بالترميم أو التسقيف أو إعادة بناء المنزل وينفذ التدخل وفقاً للإشتراطات الهندسية المعتمدة بهدف تحسين بيئة السكن للأسر المستهدفة .

وعقد الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة " حياة كريمة " اجتماعاً موسعاً مع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الأولى بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “ حياة كريمة ” .

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