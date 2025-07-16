محافظ أسوان: مبادرة سكن كريم تستهدف 6708 منازل

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره وتقديره لمؤسسة مصر الخير لمساندتها الجادة للجهود الحكومية بما يساهم فى تلبية المطالب الجماهيرية ، وخاصة دعم الأسر الأكثر إحتياجاً من خلال توفير سكن كريم ضمن بالقرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى .

ولفت إلى أن مبادرة " سكن كريم من أجل حياة كريمة " يستهدف 6708 منزل ما بين رفع كفاءة وإحلال داخل القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية منها 2397 منزل فى مركز ومدينة نصر النوبة ، و 3321 منزل بمركز ومدينة كوم أمبو ، بالإضافة إلى 990 منزل بمركز ومدينة إدفو ، وتم الحصر الدقيق لهذه المنازل بشفافية كاملة ، وتوجد توجيهات مشددة لمسئولى المحليات بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى فور البدء فى التنفيذ .

حياة كريمة

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن جهود مؤسسة مصر الخير برعاية كريمة من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، ومتابعة ميدانية من الدكتور أحمد مسلم رئيس قطاع الهندسية ، وأحمد صلاح رئيس قطاع التنفيذ أثمرت عن الإنتهاء من تحسين السكن لـ 80 أسرة مستفيدة موزعة على الأماكن الأكثر إحتياجاً داخل مدينة أسوان شملت تطوير 33 منزل بمنطقة السيل ، و 21 منزل بخور عواضة ، و 26 منزل بعزب كيما ، وجارى العمل على تطوير 15 منزل بقرية أرمنا بمركز نصر النوبة .

وأوضح أنه وفقاً للتنسيق مع مؤسسة مصر الخير نعمل على تطبيق المعايير الإجتماعية والهندسية على الأسر المستهدفة ، ويتم تحديد التدخل الأمثل للمنزل إنشائياً سواء بالترميم أو التسقيف أو إعادة بناء المنزل وينفذ التدخل وفقاً للإشتراطات الهندسية المعتمدة بهدف تحسين بيئة السكن للأسر المستهدفة .

وعقد الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة " حياة كريمة " اجتماعاً موسعاً مع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الأولى بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “ حياة كريمة ” .