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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة.. إزالة للتعديات وإصلاح لكسر مياه ومتابعة للمركز التكنولوجي

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الثلاثاء الموافق : 15/7/2025 احداث متنوعة .

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس عامر أبو حلاوة بسرعة التدخل بفرق الصيانة الفنية لإصلاح الكسر المفاجئ بالخط الرئيسى لمياه الشرب بمنطقة وسط عمارات السيل الجديد بقطر 4 بوصة حيث تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح وشفط تراكمات المياه ، مع إعادة ضخ مياه الشرب مرة أخرى.


https://www.elbalad.news/6634544

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان منظومة العمل بالمركز التكنولوجى بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، حيث تابع المحافظ أسلوب تقدم المواطنين لإنهاء إجراءات التقنين ، وأيضاً التصالح فى مخالفات البناء طبقاً لقانون 187 لسنة 2023 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد المحافظ على أنه تم تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بتسخير كافة الإمكانيات والتسهيل على المواطنين ، وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر ، وسرعة الإنتهاء من إجراءات التقنين والتصالح والمعاملات المتنوعة .


https://www.elbalad.news/6634824

جهود متنوعة

تواصل مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى نهاية مايو الماضى جهودها المتنوعة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حيث يأتى ذلك فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للدولة  لمكافحة المخدرات . 

وفى هذا الصدد أوضحت الدكتورة ولاء سعد عرفة منسق الصندوق بأسوان بأنه فى ظل تنفيذ تكليفات محافظ أسوان يتم إستكمال الحملات المفاجئة بالأكمنة المتحركة ، وأيضاً داخل المصالح والمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

https://www.elbalad.news/6634828

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل ، وأيضاً الجهات المختصة لإستكمال سلسلة الحملات الهادفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 ، والتى تستمر حتى 25 يوليو الجارى .

https://www.elbalad.news/6635108


 

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