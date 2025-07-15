إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب بمنطقة السيل الجديد بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس عامر أبو حلاوة بسرعة التدخل بفرق الصيانة الفنية لإصلاح الكسر المفاجئ بالخط الرئيسى لمياه الشرب بمنطقة وسط عمارات السيل الجديد بقطر 4 بوصة حيث تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح وشفط تراكمات المياه ، مع إعادة ضخ مياه الشرب مرة أخرى.

ومن جانبه أوضح المهندس عامر أبو حلاوة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان بالإسراع بتنفيذ مشروعات الخطة العاجلة التى تم إعتمادها من الدكتور شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق ، وبمتابعة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال بأن المشروعات تتضمن العمل على زيادة تدفقات مياه الشرب لقرى أبو الريش من أجل القضاء نهائياً على مشكلة ضعف وإنقطاع المياه بالنجوع والتجمعات السكنية الواقعة على مرتفعات جبلية حيث جارى حالياً تنفيذ أعمال ربط خط تغذيه من محطه جبل تقوق على محطه الشيخ علي مباشرة.

اصلاح كسر

وأشار عامر أبو حلاوة إلى أن محطه الشيخ على ستتحول إلى رافع الشيخ على الذى يعتمد تغذيته من محطة جبل تقوق ، وهو الذى يتوازى مع إستمرار عمل محطة الجيش لتغذيه بهاريف .

هذا فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك تغيراً مفاجئاً فى الطقس، أمطار رعدية تضرب 4 مناطق في هذا التوقيت (مدينة أبو سمبل ـ مدينة أسوان ـ حلايب - الشلاتين) ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 2025/7/16.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحول جديد في حالة الطقس بعد أيام مستمرة من الموجة الحارة والرطوبة المرتفعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، إن من المتوقع اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 16 يوليو 2025 سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأعلنت الهيئة، أن أحدث خرائط ونماذج الطقس تشير إلى احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وتشمل: أبو سمبل - أسوان - حلايب - شلاتين.