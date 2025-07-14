الأرصاد: تغير مفاجئ بطقس أسوان وسقوط أمطار متفاوتة بدءً من الأربعاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك تغيراً مفاجئاً فى الطقس، أمطار رعدية تضرب 4 مناطق في هذا التوقيت (مدينة أبو سمبل ـ مدينة أسوان ـ حلايب - الشلاتين) ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 2025/7/16.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحول جديد في حالة الطقس بعد أيام مستمرة من الموجة الحارة والرطوبة المرتفعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، إن من المتوقع اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 16 يوليو 2025 سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأعلنت الهيئة، أن أحدث خرائط ونماذج الطقس تشير إلى احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وتشمل: أبو سمبل - أسوان - حلايب - شلاتين.

الأرصاد الجوية

وتُهيب الهيئة بجميع الجهات المعنية والمواطنين في المناطق المشار إليها اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة لتقليل الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

هذا فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالإطمئنان على منظومة الإطفاء وشبكة الحريق وأجراس الإنذار وبوابات الطوارئ داخل المواقع الخدمية والتى يتواجد بها عدد كبير من المواطنين بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والتى تضم المركز التكنولوجى والسجل المدنى والمكاتب الإدارية.

وشدد إسماعيل كمال أثناء جولته التفقدية برفقة إبراهيم سليمان، رئيس مدينة أسوان، على ضرورة المراجعة المستمرة لطفايات الحريق وكافة عناصر المنظومة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية للتأكد من الصلاحية والجودة فى التشغيل عن التعامل مع أى أحداث طارئة.

وكلف المحافظ بأن يتوازى مع ذلك تدريب العاملين على أسلوب التعامل مع المنظومة حتى يتسنى توفير أعلى درجات الأمان والتأمين الكامل الذى يساهم فى الحفاظ على سلامة وأرواح المترددين على المبنى لإنهاء المعاملات المختلفة.

هذا وفى ظل الإستعدادات المكثفة تقوم بتنفيذها الأجهزة المختصة للتجهيز للعام الدراسى الجديد 2025/2026.

وفى هذا الإطار أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن توفير وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب يعتبر من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية.