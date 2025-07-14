محافظ أسوان: توفير الأوراق الثبوتية بالمراكز المتنقلة للأحوال المدنية

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته التفقدية بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والذى يضم إدارة السجل المدنى التابعة لمصلحة الأحوال المدنية وجود تكدس للمواطنين خلال إنهاء الإجراءات الخاصة بالمستندات الثبوتية العديدة حيث قاموا بالشكوى للمحافظ من عدم وجود شبابيك كافية.

وعلى الفور كلف الدكتور إسماعيل كمال بقيام فرع الأحوال المدنية بأسوان بقيادة العميد عاطف عبد الله بالتنسيق لتوفير مراكز متنقلة لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطن الأسوانى من إستخراج الأوراق والوثائق المميكنة بحيث يتم وضعها فى أماكن تعمل على تسهيل وتخفيف المعاناة عن المواطنين ، وخاصة أن هذه السيارات مجهزة بكافة التجهيزات الفنية واللوجستية لتقديم الخدمات بالكفاءة والجودة المطلوبة .

وأوضح المحافظ بأنه يمكن للمواطن أيضاً الحصول على مثل هذه الخدمات الخاصة بإستخراج الأوراق المطلوبة من مكاتب البريد المتواجدة بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وكذلك من مركز خدمات مصر بإمتداد حى العقاد الذى يقدم الخدمات المميكنة بشكل حضارى بنفس الأسعار والتكلفة الخاصة بالوثائق المختلفة داخل السجل المدنى .

السجل المدنى

فيما واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية للإطمئنان على منظومة الإطفاء وشبكة الحريق وأجراس الإنذار وبوابات الطوارئ داخل المواقع الخدمية ، والتى يتواجد بها عدد كبير من المواطنين بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والتى تضم المركز التكنولوجى والسجل المدنى والمكاتب الإدارية .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة المراجعة المستمرة لطفايات الحريق وكافة عناصر المنظومة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية للتأكد من الصلاحية والجودة فى التشغيل عن التعامل مع أى أحداث طارئة .

وكلف المحافظ بأن يتوازى مع ذلك تدريب العاملين على أسلوب التعامل مع المنظومة حتى يتسنى توفير أعلى درجات الأمان والتأمين الكامل الذى يساهم فى الحفاظ على سلامة وأرواح المترددين على المبنى لإنهاء المعاملات المختلفة .