أسوان تستعد للعام الدراسي الجديد بدخول 24 مدرسة جديدة للخدمة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن توفير وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب يعتبر من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية ، وهذا يتمثل فى زيادة الصروح التعليمية بكافة المراكز والمدن ، وخاصة داخل المناطق السكنية التى تشهد تكدس مثل شرق مدينة أسوان حيث تم إنشاء مجمع مدارس الحصايا مما يساهم فى إتاحة الفرصة للتحصيل الدراسى المتميز الذى يؤهل أبناء أسوان للحصول على أعلى الدرجات العلمية فى المراحل التعليمية المختلفة .

ووجه المحافظ بأهمية مواصلة التنسيق وتحقيق التكامل والتكاتف بين كافة الجهات من أجل الإعداد الجيد للموسم المدرسى حتى يتسنى الوصول إلى المستوى الأفضل لمختلف عناصر العملية التعليمية وهو ما ينعكس بالإيجاب فى الإنطلاقة القوية للعام الجديد فى ظل الإستعدادات المكثفة تقوم بتنفيذها الأجهزة المختصة للتجهيز للعام الدراسى الجديد 2025/2026 .

مدارس أسوان

من جانبه أوضح المهندس أبو الحمد أبو الوفا مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم نهو إجراءات التسليم الإبتدائى لعدد 8 مدارس جديدة ، بالإضافة إلى 16 مدرسة جارى الإنتهاء من تجهيزها ليتم دخول 24 مدرسة الخدمة فى العام الدراسى الجديد ليصل بذلك إجمالى المدارس إلى 1538 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية .

وأضاف أن المدارس التى تم إستلامها تشمل 4 مدارس فى مركز أسوان هى عبد الشكور حجازى الثانوية العامة ، ومجمع مدارس الرضوان من مرحلة الحضانة إلى التعليم الثانوى ، ومجمع الأحمدية للتعليم الأساسى ، ومدرسة أكتوبر الإعدادية المشتركة ، فضلاً عن مدرسة العبابدة الإبتدائية بمركز دراو ، والحكمة للثانوى العام بمركز نصر النوبة ، علاوة على مدرستى الغوالية للتعليم الأساسى وأبو بكر الصديق الإعدادية بمركز إدفو .

وتابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال تركيب الفواصل الدائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بعرض 9 متر فى كل إتجاه بمنتصف الكوبرى ، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية بجوار الرصيف بعرض 9 متر أيضاً فى كل إتجاه .