انتهاء المرحلة الأولى لتركيب الفواصل الدائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال تركيب الفواصل الدائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بعرض 9 متر فى كل إتجاه بمنتصف الكوبرى ، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية بجوار الرصيف بعرض 9 متر أيضاً فى كل إتجاه .

وأكد المحافظ على مواصلة الإلتزام بإتقان معايير السلامة والصحة المهنية فى تنفيذ أعمال الفواصل لما يمثله محور بديل الخزان من أهمية لكونه يضم أكبر فتحة ملاحية فى مصر بطول 182 متر بما ساهم فى الربط بين شرق وغرب النيل ، ليكون من أكبر المحاور التى تم إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

خزان أسوان

فيما أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأنه تم التنسيق مع إدارة المرور لتحويل الحركة المرورية بما يتناسب مع تشغيل الكوبرى أثناء تنفيذ المرحلة الثانية من تركيب الفواصل وذلك فى مدة زمنية تصل إلى 32 يوماً .

وأشار إلى أن تركيب الفواصل الدائمة يتم بكامل عرض الكوبرى ، وبطول 36.3 متر وبعرض 85 سم ، وتم تصنيع وإستيراد الفواصل الدائمة من الخارج " نوعية modular " ، وبالتوازى تم وضع العلامات الإرشادية الدالة على منطقة الأعمال ، وتوفير علامات مضيئة بما يحقق السلامة والأمان لمستخدمى الطريق ، وهو الذى تواكب معه توعية العاملين بدقة التنفيذ للفواصل الدائمة ، وتدريبهم على أسلوب الصيانة الدورية لهذا المحور الحيوى فى أى وقت .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مع الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية إنتظام التشغيل داخل مختلف الصروح الطبية المدرجة ضمن المنظومة الجديدة ، وذلك بالتنسيق مع المسئولين بهيئات التأمين الشامل والإعتماد والرقابة الصحية ورؤساء المراكز والمدن حتى يلمس المواطن الأسوانى التقدم الملحوظ فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية وطبقاً للمعايير الدولية .