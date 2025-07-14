قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد طول انتظار.. وزير الزراعة يكشف الموعد النهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
تحولات كبرى في التعليم المصري.. قانون جديد يعيد رسم الخريطة الدراسية
استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
جيلي إمجراند 2025.. سيارة اقتصادية بسعر مناسب في السوق السعودي
حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء منها؟.. الإفتاء تجيب
تيسير فهمي: تعرضت للنصب من منتحلة شخصية شادية عبد الحميد.. خاص
سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
ترامب يتوقع تسوية قريبة في غزة رغم تعثر مفاوضات الدوحة
استعدادات مكثفة لموعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2025
الاتصالات تحسم موقف شكاوى المواطنين لدى خدمة العملاء أثناء انقطاع الخدمات
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة| حملات على التوك توك.. وإزالة التعديات

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 13/7/2025 أحداثا متنوعة. 

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أحد الأكمنة المتحركة التى تم تنفيذها في الفترة المسائية بميدان المحطة بقيادة العقيد محمد سعد وكيل إدارة المرور لضبط عربات التوك توك المخالفة والغير مرخصة، وأيضاً العديد من المخالفات المرورية المتنوعة . 

ويأتي ذلك فى ضوء جولاته الميدانية للوقوف على الجهود المبذولة من الجهات المختصة لتحقيق السيطرة المرورية بالطرق السريعة والداخلية للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

https://www.elbalad.news/6632742

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مجمع مدارس الرضوان بطريق السادات ، وأيضاً مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى ، وذلك برفقة محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، والمهندس محمد مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة .

ويأتى ذلك وفقاً للرؤية المتكاملة لزيادة الصروح التعليمية من خلال إنشاء المدارس الجديدة ، وخاصة داخل المناطق والتجمعات السكنية والشعبية ذات الكثافة العالية للنهوض بالمنظومة التعليمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

وأشاد الأهالى المقيمين بهذه المناطق بإقامة هذه المنشآت التعليمية الجديدة بما سيساهم فى تخفيف المعاناة عنهم وعن أبنائهم .

https://www.elbalad.news/6632818

نفذت مديرية العمل بأسوان دورة تدريبية مجانية فى مجال إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف بإجمالى 15 متدربا من الجنسين. 

يأتى ذلك ضمن سلسلة فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “مهنتك مستقبلك”، ووفقاً لتكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

https://www.elbalad.news/6632928

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن لتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 ، والتى تستمر حتى 25 يوليو الجارى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد الأراضى المتعدى عليها من خلال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات .

وأوضح أنه يتم متابعة كافة الجهود لإزالة التعديات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، ولذا يتم إدراج الحالات التى لم تقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وتم حتى الآن إزالة 77 حالة بمساحة 58 ألف و980 م2.

https://www.elbalad.news/6632958

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن انتهاء فترة قبول التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024 /2025، التي بدأت الأحد 29 يونيو الماضي ولمدة خمسة عشر يوم. 

https://www.elbalad.news/6633032

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

مدبولي

يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

وزارة الداخلية

قتـ.ل أم انتـ.حار؟.. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثمان برلماني سابق بالمنوفية

شاليمار شبرتلي

فنانة السبب.. أول تعليق لـ شاليمار شربتلي على واقعة شجار الساحل الشمالي

هل شقتك منهم؟.. هذه الوحدات سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام قانون الإيجار القديم

هل شقتك منهم؟.. هذه الوحدات سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام قانون الإيجار القديم

حديقة حيوان الجيزة

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

ترشيحاتنا

كاظم الساهر

قبل حفله بأيام.. حقيقة وفاة كاظم الساهر

لطفي لبيب

بطرس دانيال: نرفع صلواتنا ودعواتنا لشفاء لطفي لبيب

هشام جمال و حسين الجسمي

رؤية هشام جمال.. أول ألبوم للجسمي منذ 15 عاما يبدأ بأغنية مستنيك

فيديو

رد حلا شيحة

رد حلا شيحة على إشاعة وصف زواجها بالأسوأ في حياتها

كواليس خلاف ميدو وحسن شحاتة

بعد سنين من السكوت.. كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن خناقة ميدو مع والده

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد