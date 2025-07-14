أسوان في 24 ساعة| حملات على التوك توك.. وإزالة التعديات

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 13/7/2025 أحداثا متنوعة.

فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أحد الأكمنة المتحركة التى تم تنفيذها في الفترة المسائية بميدان المحطة بقيادة العقيد محمد سعد وكيل إدارة المرور لضبط عربات التوك توك المخالفة والغير مرخصة، وأيضاً العديد من المخالفات المرورية المتنوعة .

ويأتي ذلك فى ضوء جولاته الميدانية للوقوف على الجهود المبذولة من الجهات المختصة لتحقيق السيطرة المرورية بالطرق السريعة والداخلية للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

https://www.elbalad.news/6632742

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مجمع مدارس الرضوان بطريق السادات ، وأيضاً مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى ، وذلك برفقة محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، والمهندس محمد مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة .

ويأتى ذلك وفقاً للرؤية المتكاملة لزيادة الصروح التعليمية من خلال إنشاء المدارس الجديدة ، وخاصة داخل المناطق والتجمعات السكنية والشعبية ذات الكثافة العالية للنهوض بالمنظومة التعليمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

وأشاد الأهالى المقيمين بهذه المناطق بإقامة هذه المنشآت التعليمية الجديدة بما سيساهم فى تخفيف المعاناة عنهم وعن أبنائهم .

https://www.elbalad.news/6632818

نفذت مديرية العمل بأسوان دورة تدريبية مجانية فى مجال إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف بإجمالى 15 متدربا من الجنسين.

يأتى ذلك ضمن سلسلة فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “مهنتك مستقبلك”، ووفقاً لتكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

https://www.elbalad.news/6632928

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن لتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 ، والتى تستمر حتى 25 يوليو الجارى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد الأراضى المتعدى عليها من خلال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات .

وأوضح أنه يتم متابعة كافة الجهود لإزالة التعديات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، ولذا يتم إدراج الحالات التى لم تقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وتم حتى الآن إزالة 77 حالة بمساحة 58 ألف و980 م2.

https://www.elbalad.news/6632958

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن انتهاء فترة قبول التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024 /2025، التي بدأت الأحد 29 يونيو الماضي ولمدة خمسة عشر يوم.

https://www.elbalad.news/6633032