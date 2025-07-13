تعليم أسوان تنتهى من فترة قبول تظلمات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن انتهاء فترة قبول التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024 /2025، التي بدأت الأحد 29 يونيو الماضي ولمدة خمسة عشر يوم.

وأوضح عصمت الشريف رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الأعدادية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، أن غدًا الإثنين، هو آخر أيام المشاهدة والاطلاع على أوراق الإجابة لمن تقدموا بطلبات التظلم بمقر اللجنة بمدرسة عمر بن الخطاب بنات، ولن يتم الالتفات لأى طلبات أخرى.

في سياق آخر، تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مجمع مدارس الرضوان بطريق السادات، وأيضًا مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسي، وذلك برفقة محمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم، والمهندس أبو الحمد مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، فضلًا عن القيادات التنفيذية المختصة.

الشهادة الإعدادية

جاء ذلك وفقاً للرؤية المتكاملة لزيادة الصروح التعليمية من خلال إنشاء المدارس الجديدة، وخاصة داخل المناطق والتجمعات السكنية والشعبية ذات الكثافة العالية للنهوض بالمنظومة التعليمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وقد أشاد الأهالى المقيمين بهذه المناطق بإقامة هذه المنشآت التعليمية الجديدة بما سيسهم فى تخفيف المعاناة عنهم وعن أبنائهم.

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن إنشاء المدارس الجديدة المدعمة بمنظومة إطفاء متكاملة للتعامل مع أى حرائق سيساهم فى تحقيق الإنسيابية فى كثافة الطلاب داخل الفصول لتصل إلى 36 طالبا وطالبة فى المجمعات الجديدة، كما تم التوجيه بأن يتم داخل الملاعب الملحقة بالمدارس تركيب النجيل الصناعى، وتكثيف المسطحات الخضراء بما يساهم فى إتاحة الفرصة الكاملة للطلاب للتحصيل الدراسى الجيد والمتميز، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم التى تحفزهم للإلتزام فى الحضور للمدرسة.

وأوضح أننا نستهدف خلال الفترة الحالية زيادة عدد الصروح التعليمية من خلال التنسيق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، وأيضًا اللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وهو ما تحقق بالفعل من خلال دخول 24 مدرسة جديدة للتشغيل فى العام الدراسى القادم 2025 /2026 ليصبح إجمالى المدارس 1538 مدرسة تستوعب 402 ألف و981 طالبا وطالبة داخل 11 ألفا و917 فصلا دراسيا وذلك بمختلف المراحل التعليمية، وهو الذى يتطلب الإدارة الجيدة من المسئولين بما يساهم فى القضاء على أى تكدسات فى المدارس، ويتم التركيز فى أن تصبح المدارس متكاملة الخدمات التعليمية والترفيهية على الوجه الأكمل.