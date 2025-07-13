مديرية العمل بأسوان تنفذ دورة تدريبية حول إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف

نفذت مديرية العمل بأسوان دورة تدريبية مجانية فى مجال إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف بإجمالى 15 متدربا من الجنسين.

يأتى ذلك ضمن سلسلة فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “مهنتك مستقبلك”، ووفقاً لتكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

من جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل أنه فى ظل التعليمات الواردة من وزير العمل ومحافظ أسوان يتم تكثيف الجهود بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والعمل الأهلى لزيادة عدد الدورات التدريبية المجانية المقدمة لشباب الخريجين لتأهيلهم لدخول سوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك سواء للعمل بالمنشآت أو كرواد أعمال بالمهن التى تم التدريب عليها.

ولفت إلى أن الدورة التدريبية التى تم تنظيمها بالتعاون مع جمعية المستقبل للتنمية، وجهاز حماية المستهلك والبيئة شهدت مشاركة لـ7 متدربين من ذوى الإحتياجات الخاصة (الصم والبكم)، وتم توفير مترجم للغة الإشارة لمساعدة المتدربين للوصول لأكبر قدر من المعلومات وتحقيق أقصى إستفادة من البرنامج التدريبى بالشكل المطلوب.

مهنتك مستقبلك

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن لتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 ، والتى تستمر حتى 25 يوليو الجارى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد الأراضى المتعدى عليها من خلال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات.

وأوضح أنه يتم متابعة كافة الجهود لإزالة التعديات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، ولذا يتم إدراج الحالات التى لم تسدد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وتم حتى الآن إزالة 77 حالة بمساحة 58 ألف و 980 م2 ، فضلاً عن 694 فدان و 6 قراريط.