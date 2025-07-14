محافظ أسوان يطمئن على منظومة الإطفاء وشبكة الحريق بمبنى الوحدة المحلية

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالإطمئنان على منظومة الإطفاء وشبكة الحريق وأجراس الإنذار وبوابات الطوارئ داخل المواقع الخدمية والتى يتواجد بها عدد كبير من المواطنين بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والتى تضم المركز التكنولوجى والسجل المدنى والمكاتب الإدارية.

وشدد إسماعيل كمال أثناء جولته التفقدية برفقة إبراهيم سليمان، رئيس مدينة أسوان، على ضرورة المراجعة المستمرة لطفايات الحريق وكافة عناصر المنظومة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية للتأكد من الصلاحية والجودة فى التشغيل عن التعامل مع أى أحداث طارئة.

وكلف المحافظ بأن يتوازى مع ذلك تدريب العاملين على أسلوب التعامل مع المنظومة حتى يتسنى توفير أعلى درجات الأمان والتأمين الكامل الذى يساهم فى الحفاظ على سلامة وأرواح المترددين على المبنى لإنهاء المعاملات المختلفة.

منظومة الإطفاء

هذا وفى ظل الإستعدادات المكثفة تقوم بتنفيذها الأجهزة المختصة للتجهيز للعام الدراسى الجديد 2025/2026 ، وفى هذا الإطار أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن توفير وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب يعتبر من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية ، وهذا يتمثل فى زيادة الصروح التعليمية بكافة المراكز والمدن ، وخاصة داخل المناطق السكنية التى تشهد تكدس مثل شرق مدينة أسوان حيث تم إنشاء مجمع مدارس الحصايا مما يساهم فى إتاحة الفرصة للتحصيل الدراسى المتميز الذى يؤهل أبناء أسوان للحصول على أعلى الدرجات العلمية فى المراحل التعليمية المختلفة .

ووجه المحافظ إلى أهمية مواصلة التنسيق وتحقيق التكامل والتكاتف بين كافة الجهات من أجل الإعداد الجيد للموسم المدرسى حتى يتسنى الوصول إلى المستوى الأفضل لمختلف عناصر العملية التعليمية وهو ما ينعكس بالإيجاب فى الإنطلاقة القوية للعام الجديد .

ومن جانبه أوضح المهندس أبو الحمد أبو الوفا مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم نهو إجراءات التسليم الإبتدائى لعدد 8 مدارس جديدة ، بالإضافة إلى 16 مدرسة جارى الإنتهاء من تجهيزها ليتم دخول 24 مدرسة الخدمة فى العام الدراسى الجديد ليصل بذلك إجمالى المدارس إلى 1538 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية .