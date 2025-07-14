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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أورمان أسوان: إعادة إعمار وتأهيل وفرش 20 منزلًا بقرية بنبان

جمعية الأورمان
جمعية الأورمان

انتهت جمعية الأورمان ، من إعادة إعمار وتأهيل وفرش 20 منزلًا بقرية بنبان بمركز دراو فى محافظة أسوان.  

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسوان، أن إعادة إعمار منازل الأسر الأولى بالرعاية جاء في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.  

وثمن يوسف، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة؛ للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.  

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان ، مدير عام جمعية الأورمان، إن مراحل عمل تنمية وتطوير وإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا بأسوان، تتضمن هدم وإعادة بناء وترميم جدران المنازل المتهالكة، وعمل أسقف، وتركيب الأبواب والشبابيك، وعمل المحارة والدهانات، وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ، وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية، فضلا عن تأثيث المنازل بالكامل.  

اعادة إعمار 

وأوضح شعبان، أن مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة فى هذه القرى وان الجمعية  تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد القرى التى نجحت فى تنميتها حتى الآن ويتجاوز عددها 850 قرية موزعة فى محافظات الجمهورية المختلفة.  

وأشاد شعبان، بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة أسوان بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بانحاء المحافظة، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .  

ونوه "شعبان" ، أن الجمعية تخطط فى الفترة القادمة إلى مواصلة مشروعاتها التنموية فى القرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والهيئات المختلفة وتنمية وتطوير الخدمات الخيرية التى تقدمها الجمعية لأبناء المحافظة غير القادرين.  

وأقامت جمعية “الأورمان” ، عددا كبيرا من المشروعات التنموية الصغيرة لصالح اهالى محافظة أسوان، ومنها مشروعات تسليم رؤوس المواشي للأسر الأشد احتياجا من الأرامل وكبار السن غير القادرين على العمل، كذلك مشروعات كشك البقالة، فضلا عن تقديم المساعدات الموسمية من بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي وكراتين رمضان، وتوزيعها على غير القادرين بجميع قرى ونجوع ومدن المحافظة بالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة إلى الخدمات الطبية كإجراء عمليات القلب والعيون وتسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية للمرضى غير القادرين بالمحافظة.

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