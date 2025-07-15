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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة.. متابعة لمنظومة الإطفاء ونهو تركيب الفواصل ودخول مدارس جديدة وتغيرات للطقس

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

احداث متنوعة شهدتها محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق:  14/7/2025.

فقد تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة لتنفيذ أعمال تركيب الفواصل الدائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بعرض 9 متر فى كل إتجاه بمنتصف الكوبرى ، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية بجوار الرصيف بعرض 9 متر أيضاً فى كل إتجاه .

وأكد المحافظ على مواصلة الإلتزام بإتقان معايير السلامة والصحة المهنية فى تنفيذ أعمال الفواصل لما يمثله محور بديل الخزان من أهمية لكونه يضم أكبر فتحة ملاحية فى مصر بطول 182 متر بما ساهم فى الربط بين شرق وغرب النيل ، ليكون من أكبر المحاور التى تم إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

https://www.elbalad.news/6633744

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالإطمئنان على منظومة الإطفاء وشبكة الحريق وأجراس الإنذار وبوابات الطوارئ داخل المواقع الخدمية والتى يتواجد بها عدد كبير من المواطنين بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والتى تضم المركز التكنولوجى والسجل المدنى والمكاتب الإدارية.

وشدد إسماعيل كمال أثناء جولته التفقدية برفقة إبراهيم سليمان، رئيس مدينة أسوان، على ضرورة المراجعة المستمرة لطفايات الحريق وكافة عناصر المنظومة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية للتأكد من الصلاحية والجودة فى التشغيل عن التعامل مع أى أحداث طارئة.

https://www.elbalad.news/6633850

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن توفير وتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب يعتبر من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية ، وهذا يتمثل فى زيادة الصروح التعليمية بكافة المراكز والمدن ، وخاصة داخل المناطق السكنية التى تشهد تكدس مثل شرق مدينة أسوان حيث تم إنشاء مجمع مدارس الحصايا مما يساهم فى إتاحة الفرصة للتحصيل الدراسى المتميز الذى يؤهل أبناء أسوان للحصول على أعلى الدرجات العلمية فى المراحل التعليمية المختلفة .

ووجه المحافظ بأهمية مواصلة التنسيق وتحقيق التكامل والتكاتف بين كافة الجهات من أجل الإعداد الجيد للموسم المدرسى حتى يتسنى الوصول إلى المستوى الأفضل لمختلف عناصر العملية التعليمية وهو ما ينعكس بالإيجاب فى الإنطلاقة القوية للعام الجديد فى ظل الإستعدادات المكثفة تقوم بتنفيذها الأجهزة المختصة للتجهيز للعام الدراسى الجديد 2025/2026 .

https://www.elbalad.news/6633860

جهود متنوعة 

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولته التفقدية بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والذى يضم إدارة السجل المدنى التابعة لمصلحة الأحوال المدنية وجود تكدس للمواطنين خلال إنهاء الإجراءات الخاصة بالمستندات الثبوتية العديدة حيث قاموا بالشكوى للمحافظ من عدم وجود شبابيك كافية.

وعلى الفور كلف الدكتور إسماعيل كمال بقيام فرع الأحوال المدنية بأسوان بقيادة العميد عاطف عبد الله بالتنسيق لتوفير مراكز متنقلة لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطن الأسوانى من إستخراج الأوراق والوثائق المميكنة بحيث يتم وضعها فى أماكن تعمل على تسهيل وتخفيف المعاناة عن المواطنين ، وخاصة أن هذه السيارات مجهزة بكافة التجهيزات الفنية واللوجستية لتقديم الخدمات بالكفاءة والجودة المطلوبة .

https://www.elbalad.news/6633955

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك تغيراً مفاجئاً فى الطقس، أمطار رعدية تضرب 4 مناطق في هذا التوقيت (مدينة أبو سمبل ـ مدينة أسوان ـ حلايب - الشلاتين) ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 2025/7/16.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحول جديد في حالة الطقس بعد أيام مستمرة من الموجة الحارة والرطوبة المرتفعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، إن من المتوقع اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 16 يوليو 2025 سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

https://www.elbalad.news/6634157

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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