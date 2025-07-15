إزالة 14 حالة تعد بمدن أسوان وأبو سمبل السياحية ضمن الموجة الـ26

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل ، وأيضاً الجهات المختصة لإستكمال سلسلة الحملات الهادفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 ، والتى تستمر حتى 25 يوليو الجارى .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

وشدد المحافظ على ضرورة إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بإزالة 13 حالة تعدى بمساحة 4700 م2 بنطاق قرية أبو الريش ناحية نجوع الملقطة والشيمة شرق ، وأيضاً بحى جنوب ، منها حالات خاصة بقرارات إسترداد ، وأخرى إزالة مبانى فى المهد .

إزالة التعديات

وقد شارك فى فعاليات الحملة الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن اللواء محمد ممدوح ، وأيضاً نواب رئيس المدينة ، ورئيس الحى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين ، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة عادل مرغنى بالإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحة 100 م2 بنطاق المدينة ، وتم إتخاذ اللازم حيال المخالف .

هذا فيما تواصل مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى نهاية مايو الماضى جهودها المتنوعة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حيث يأتى ذلك فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للدولة لمكافحة المخدرات .