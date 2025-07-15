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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"أسوان بلا إدمان" تواصل جهودها بإجراء الكشف على 113 من السائقين

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

تواصل مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى نهاية مايو الماضى جهودها المتنوعة بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان حيث يأتى ذلك فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للدولة  لمكافحة المخدرات . 

وفى هذا الصدد أوضحت الدكتورة ولاء سعد عرفة منسق الصندوق بأسوان بأنه فى ظل تنفيذ تكليفات محافظ أسوان يتم إستكمال الحملات المفاجئة بالأكمنة المتحركة ، وأيضاً داخل المصالح والمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

وأشارت ولاء سعد عرفة إلى أنه تم إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن تعاطى المواد المخدرة لـ 113 من سائقى المركبات الثقيلة وسيارات السيرفيس وذلك ضمن المحور الأول الذى ترتكز عليه المبادرة ويتمثل فى تكثيف جهود المكافحة ، وقد أثبتت نتائج التحاليل إيجابية 13 من العينات لتناولهم مواد مخدرة ما بين حشيش وترامادول وأفيون ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

أسوان بلا إدمان

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ منظومة العمل بالمركز التكنولوجى بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، حيث تابع المحافظ أسلوب تقدم المواطنين لإنهاء إجراءات التقنين ، وأيضاً التصالح فى مخالفات البناء طبقاً لقانون 187 لسنة 2023 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وخلال جولته لآلية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين برفقة إبراهيم سليمان رئيس المدينة ، أطمئن الدكتور إسماعيل كمال من المواطنين على الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم ، وتذليل أى عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح فى مخالفات البناء .

وأكد المحافظ على أنه تم تكليف العاملين بمنظومة التقديم بالمحليات بتسخير كافة الإمكانيات والتسهيل على المواطنين ، وتعريفهم بالأوراق والمستندات المطلوبة لنهو ملفاتهم فى سهولة ويسر ، وسرعة الإنتهاء من إجراءات التقنين والتصالح والمعاملات المتنوعة .

وحرص المحافظ على الإستماع لمطالب وإحتياجات المواطنين، موجهاً المسئولين بسرعة التدخل ووضع الحلول الفورية لتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

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