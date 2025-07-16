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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشار رئيس الجمهورية يجتمع بمحافظ أسوان لمتابعة مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
محمد عبد الفتاح

عقد الفريق محمد فريد حجازى، مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، اجتماعاً موسعاً مع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وذلك من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الأولى بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “حياة كريمة".

حضر الاجتماع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأيضاً المهندس فرج زكى، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، فضلاً عن ممثلى وزارات الإسكان والتنمية المحلية والصحة والبترول والاتصالات، وكذا مسئولو الجهات المختصة بقطاعات العمل العام بمحافظة أسوان.

وذلك للمتابعة الدقيقة لآخر التطورات بهذا المشروع القومى العملاق، والوقوف على الموقف التنفيذى وإيجاد حلول عاجلة لأى عقبات قد تبطئ من نسب التنفيذ.

وأثناء الاجتماع، وجه مستشار رئيس الجمهورية الشكر لمحافظ أسوان على الجهود المبذولة للدفع بمعدلات التنفيذ لما سيحققه من عوائد إيجابية تصب فى صالح المواطن الأسوانى.

حياة كريمة

وأكد أهمية التنسيق بين كل الجهات للإسراع بالخطوات التنفيذية بمشروعات المبادرة التي يتم تنفيذها من خلال الوزارات والجهات المعنية، وأنه يتم متابعة الموقف أولاً بأول لاستكمال محاور المرحلة الأولى من المشروع القومى، وهو الذى يتطلب زيادة وتيرة العمل والالتزام بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة لنهو المشروعات الخاصة بالشباب والرياضة والمجمعات الخدمية والزراعية خلال شهر ونصف، وكذا نهو المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى والاتصالات من 3 إلى 4 أشهر ليتم التشغيل التجريبى ودخول الخدمة لباقى المشروعات الأخرى بالشكل المطلوب.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن مشروع حياة كريمة جسد ملحمة وطنية عظيمة باعتباره أكبر مشروع تنموى فى الجمهورية الجديدة لمساهمته فى تحويل حياة ملايين المواطنين فى قرى الريف المصرى إلى واقع مختلف بتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة.

وأوضح أن إجمالى عدد المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية داخل 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة يصل إلى 1993 مشروعا، وتم تنفيذ 1535 مشروعا منها بقطاعات العمل المتنوعة وذلك بنسبة 77%، وجار تكثيف الجهود لاستكمال باقى المشروعات ليجنى المواطن الأسوانى ثمار هذه الأعمال التى تحتاج لمزيد من التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع الجهات للانتهاء منها بالكامل فى أقرب وقت ممكن.

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