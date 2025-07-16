محافظ أسوان: تقديم التسهيلات لدعم جهود الأزهر في تنظيم القوافل الدعوية

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بروح التلاحم بين الجهود الحكومية والمؤسسات الدينية والمجتمعية ، وخاصة مؤسسة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من أجل تحقيق التنمية المستدامة لأهالى قرى المحافظة بمختلف المراكز والمدن من خلال الدفع بالقوافل التوعوية الدينية ، بالإضافة إلى إقامة منارة إشعاع تنويرى وتثقيفى يتجسد فى إنشاء المعاهد الأزهرية .

ووجه المحافظ مسئولى الجهات المعنية بتقديم التسهيلات المختلفة لدعم جهود الأزهر الشريف فى تنظيم القوافل الدعوية ، وتسهيل عمل اللجان بما يساهم فى نشر وغرس قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع المصرى وهو الذى يؤكد على أن مصر هى دائماً مهد السماحة والإعتدال وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة.

وفى هذا الإطار قامت منطقة وعظ أسوان بإرسال قافلة دعوية إلى مدينة أبو سمبل السياحية حيث كان فى إستقالبهم عادل مرغنى رئيس الوحدة المحلية ، وتستهدف القافلة التى تستمر فعالياتها على مدار أسبوع نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز القيم الأخلاقية وبث ثقافة حب الوطن والدفاع عنه .

جهود متنوعة

شهدت المحافظة إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة ، والتى تستمر على مدار 100 يوم تحت شعار " صحة أفضل لكل المصريين " لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة والكفاءة المتميزة للمواطن الأسوانى ، وهو الذى يأتى فى ظل أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى لدى الدولة وقيادتها السياسية .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه المبادرة تعمل على تكثيف الخدمات الصحية المقدمة خلال فترة مائة يوم على مستوى كل من المبادرات الرئاسية المستدامة ، وكذا التى تم إطلاقها حديثاً ، بالإضافة إلى الخدمات التى تقدمها الدولة من خلال وحدات الرعاية الأساسية ، بالإضافة إلى خدمات الطب الوقائى والتطعيمات وصحة البيئة والغذاء ، فضلاً عن خدمات الصحة الإنجابية التى تولى رعاية جوهرية بالمرأة والطفل .