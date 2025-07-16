محافظ أسوان: استراتيجية جديدة للتعامل مع الباعة الجائلين

قال اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن هناك جهودًا ملموسة تُبذل في إطار تنظيم ملف الباعة الجائلين والإشغالات داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية اعتمدت استراتيجية جديدة لتغيير مفهوم وآلية التعامل مع الباعة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الباعة وحقوق المواطنين في الطرق العامة.

وأوضح المحافظ، خلال مداخلة مع الإعلاميتين د. منة فاروق ولما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأسلوب المتبع سابقًا في التعامل مع الباعة الجائلين كان يتّسم بالعنف والشدة، لكن تم تعديله ليتماشى مع الإطار القانوني، وبأسلوب يراعي البُعد الاجتماعي والإنساني، مضيفًا: «بدأنا في اتخاذ خطوات فعلية لتقنين الأوضاع، من خلال استغلال ما لدينا من أسواق صغيرة أو ما يعرف بـ(السويقات)، والتي يبلغ عددها نحو 1200 محل».

وأشار إلى أن هذه المحلات كانت تُطرح سابقًا في مزادات، مما جعلها حكرًا على من يمتلك القدرة المالية العالية، وهو ما أدى إلى غلق عدد كبير منها وعدم استغلالها بالشكل الأمثل.

وتابع اللواء إسماعيل كمال: «قمنا بتغيير هذا المفهوم تمامًا، حيث بدأنا بالتعامل المباشر مع الباعة الجائلين، وحددنا سعرًا إيجاريًا للمحل داخل السويقة، وفتحنا باب التقديم للجميع بشكل علني، ويتم الاختيار بالقرعة العلنية أمام المواطنين، لضمان العدالة والشفافية في التوزيع».