إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة بأسوان

شهدت محافظة أسوان إنطلاق مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة ، والتى تستمر على مدار 100 يوم تحت شعار " صحة أفضل لكل المصريين " لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة والكفاءة المتميزة للمواطن الأسوانى ، وهو الذى يأتى فى ظل أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى لدى الدولة وقيادتها السياسية .

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، والإرتقاء بجودة الحياة ، ووفقاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه المبادرة تعمل على تكثيف الخدمات الصحية المقدمة خلال فترة مائة يوم على مستوى كل من المبادرات الرئاسية المستدامة ، وكذا التى تم إطلاقها حديثاً ، بالإضافة إلى الخدمات التى تقدمها الدولة من خلال وحدات الرعاية الأساسية ، بالإضافة إلى خدمات الطب الوقائى والتطعيمات وصحة البيئة والغذاء ، فضلاً عن خدمات الصحة الإنجابية التى تولى رعاية جوهرية بالمرأة والطفل .

100 مليون صحة

ولفت إلى أنه سيتم فى إطارها تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل داء السكرى ، وإرتفاع ضغط الدم ، والسمنة ، وزيادة الوزن ، والإعتلال الكلوى ، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتى للثدى ، وفحص الثدى إكلينيكياً ، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة .

علاوة على تقديم خدمات كل من مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل ، وكشف وعلاج ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة ، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج ، بالإضافة لفحص الأطفال المبسترين للأمراض الوراثية ، ويتم تقديم هذه الخدمات من خلال وحدات الرعاية الأولية ، والفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة .

وتناشد مديرية الشئون الصحية بأسوان كافة المواطنين إلى المشاركة الفعالة من خلال المبادرة للحصول على الخدمات الطبية المتنوعة .