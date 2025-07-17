عاجل .. الأرصاد تكشف عن إنتهاء موجة "الحزام المداري" ونصيحة للمواطنين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت «غانم» خلال تصريحات تلفزيونية، أن موجة التقلبات الجوية التي تشهدها المناطق الحدودية في جنوب مصر ناتجة عن امتداد الحزام المداري (الفاصل المداري)، وهو نطاق سحابي رعدي يصاحب الأمطار الصيفية في السودان وإثيوبيا.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الحزام بدأ في التحرك شمالًا، مما أدى إلى تكوّن سحب رعدية ورياح هابطة تسببت في إثارة الأتربة والرمال، مضيفة أن الأتربة المثارة القادمة من شمال السودان أثرت بالفعل على مناطق مثل أبو سمبل، أسوان، حلايب، شلاتين، مرسى علم، وأجزاء من الأقصر، حيث انخفض مستوى الرؤية الأفقية إلى نحو 1000 متر في بعض المناطق، مما يزيد من خطورة القيادة على الطرق.

النمط الجوي

وعن مدى اعتيادية هذا النمط الجوي، أوضحت الدكتورة منار غانم، أن امتداد الحزام المداري بهذا الشكل شمالًا لم يكن معتادًا في الماضي، لكنه أصبح نمطًا متكررًا خلال السنوات الخمس إلى العشر الأخيرة، حيث سبق أن شهدت محافظة أسوان سيولًا في توقيت مماثل العام الماضي نتيجة نفس الظاهرة.

تأثير الحزام المداري

كما توقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار تأثير الحزام المداري حتى يوم الخميس، مع احتمالية سقوط أمطار على مناطق أبو سمبل، حلايب، وشلاتين، واستمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة. وأضافت أن تأثير الأتربة سيبدأ في التراجع غدًا الجمعة، مع بقاء فرص الأمطار على مدينة حلايب، على أن تنتهي هذه الظواهر الجوية تمامًا بحلول السبت.

ونصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الكمامات عند الخروج والقيادة بهدوء، مؤكدة على أهمية توخي الحذر، خاصة في مناطق جنوب الصعيد وسواحل البحر الأحمر الجنوبية، حيث تسببت الأتربة في تدنٍ كبير في مستوى الرؤية.