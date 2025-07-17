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اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. و«الأرصاد» تُحذّر من أصعب ليالي يوليو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ذروة موجة شديدة الحرارة خلال اليوم وغدًا، وسط ارتفاع غير مسبوق في نسب الرطوبة، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات عن المعلنة فعليًا.


وأوضحت لصباح الخير يا مصر  أن ذروة الموجة الحالية ستؤثر بشكل مباشر على معظم الأنحاء، لافتة إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري ستشهد درجات حرارة تتجاوز 39 مئوية، بينما تتجاوز الحرارة في جنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

 سحب رعدية وأتربة مثارة على الحدود الجنوبية الشرقية

أضافت «غانم» أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى الجنوب الشرقي من البلاد، خاصة في مناطق قريبة من حلايب وشلاتين، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا.


كما حذّرت من ظهور الرمال المثارة على المناطق الحدودية مع السودان، بسبب الهواء الهابط المصاحب للسحب الرعدية، مما قد يؤدي إلى تدنٍ مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

تحذيرات شديدة من التعرض المباشر للشمس

شددت «غانم» على أهمية تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا، حيث تكون الأشعة فوق البنفسجية في ذروتها، مما يزيد خطر الإصابة بحروق أو مشاكل جلدية قد تصل إلى السرطان على المدى الطويل.

 نصائح للمواطنين: ملابس قطنية ومياه بكثرة

وقدمت هيئة الأرصاد مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين خلال هذه الموجة، أبرزها:

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وفضفاضة

الابتعاد تمامًا عن المشروبات الغازية

تناول كميات كبيرة من المياه والعصائر الباردة

استخدام مظلة أو قبعة عريضة أثناء الخروج

غسيل الوجه والرأس عند التعرض الطويل للشمس

الفئات الأكثر تضررًا.. توخّوا الحذر

ناشدت الأرصاد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مرضى القلب والسكر والضغط، ضرورة الابتعاد عن الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية، والاحتماء في أماكن باردة قدر الإمكان، لتجنّب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإجهاد الحراري.

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