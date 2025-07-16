خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟

في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تشهدها مصر حاليًا، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا رسميًا كشفت فيه تفاصيل حالة الطقس ليوم الأربعاء 16 يوليو، وتحديدًا الأمطار المتوقع هطولها على بعض المناطق الجنوبية من البلاد، في مفاجأة غير معتادة خلال ذروة فصل الصيف.

أمطار متفرقة ورعدية

أكدت الهيئة في تقريرها أن بعض المناطق الواقعة في أقصى الجنوب ستشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة خلال ساعات المساء، مشيرة إلى أن الأمطار قد تكون رعدية في بعض الأحيان، ما يصاحبها بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على فترات متقطعة.

ووفقًا للخرائط الرسمية الصادرة عن الأرصاد، فإن فرص الأمطار الخفيفة تشمل المناطق التالية:

أبو سمبل – حلايب – شلاتين: مع احتمال أن تكون الأمطار رعدية أحيانًا.

أسوان – جنوب سيناء: تسجل أيضًا فرصًا لهطول أمطار خفيفة على فترات متفرقة.

ارتفاع الرطوبة يزيد الشعور بالحرارة

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الرطوبة، مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن القيم الفعلية المسجلة في الظل، مؤكدًا أن الإحساس بالحرارة قد يرتفع بقيم تتراوح بين درجتين إلى أربع درجات.

وأضاف شاهين أن شبورة مائية تتكون خلال الساعات الأولى من الصباح، بدءًا من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وحتى القاهرة الكبرى، تكون كثيفة أحيانًا.

طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء

بحسب البيان، فإن طقس اليوم الأربعاء يتسم بكونه شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال فترات الليل والصباح الباكر، مما يضيف مزيدًا من الإرهاق على المواطنين، خصوصًا في المحافظات الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16 يوليو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المحافظات والمدن الرئيسية على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى: 37 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

الطقس في الإسكندرية

العظمى: 35 درجة مئوية

الصغرى: 23 درجة مئوية

الطقس في مطروح

العظمى: 31 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

الطقس في سوهاج

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

الطقس في قنا

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

الطقس في أسوان

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 28 درجة مئوية

الأرصاد تنبه المواطنين من التعرض لأشعة الشمس

وفي سياق متصل، دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة ما بين الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، حيث تكون الحرارة في ذروتها ويُحتمل ارتفاع درجات المحسوسة بشكل كبير بسبب الرطوبة.

كما نصحت بتناول كميات كبيرة من المياه والسوائل الباردة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، إلى جانب الحرص على ارتداء غطاء للرأس أثناء التواجد في الشوارع والميادين العامة.