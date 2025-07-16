قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مورينيو يمهد الطريق أمام الزمالك لضم صفقة دفاعية
تجديد التفويض الصادر لوزير التعليم العالي في مباشرة اختصاصات رئيس الوزراء
السويداء تحترق ... إسرائيل تقصف دمشق والدروز يستدعون الاحتلال
السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد
الوزراء يوافق على تخصيص أرض بالسخنة لإقامة مستشفى ميداني
تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الشروط وخطوات التقديم في الجامعات والمعاهد
ماس بالتكييف.. إخماد حريق في مستشفى الوادي بأكتوبر
خامنئي : طهران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد
الإدارية العليا ترفض 12 طعنًا بانتخابات الشيوخ.. وتؤيد استبعاد 3مرشحين لحزب النور
خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟
تصعيد المواجهة غدا.. أول تعليق من حماس على عدوان الاحتلال ضد الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟

خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟
خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟
عبد العزيز جمال

في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة التي تشهدها مصر حاليًا، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا رسميًا كشفت فيه تفاصيل حالة الطقس ليوم الأربعاء 16 يوليو، وتحديدًا الأمطار المتوقع هطولها على بعض المناطق الجنوبية من البلاد، في مفاجأة غير معتادة خلال ذروة فصل الصيف.

أمطار متفرقة ورعدية 

أكدت الهيئة في تقريرها أن بعض المناطق الواقعة في أقصى الجنوب ستشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة خلال ساعات المساء، مشيرة إلى أن الأمطار قد تكون رعدية في بعض الأحيان، ما يصاحبها بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على فترات متقطعة.

ووفقًا للخرائط الرسمية الصادرة عن الأرصاد، فإن فرص الأمطار الخفيفة تشمل المناطق التالية:

أبو سمبل – حلايب – شلاتين: مع احتمال أن تكون الأمطار رعدية أحيانًا.

أسوان – جنوب سيناء: تسجل أيضًا فرصًا لهطول أمطار خفيفة على فترات متفرقة.

ارتفاع الرطوبة يزيد الشعور بالحرارة

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الرطوبة، مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن القيم الفعلية المسجلة في الظل، مؤكدًا أن الإحساس بالحرارة قد يرتفع بقيم تتراوح بين درجتين إلى أربع درجات.

وأضاف شاهين أن شبورة مائية تتكون خلال الساعات الأولى من الصباح، بدءًا من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية وحتى القاهرة الكبرى، تكون كثيفة أحيانًا.

طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء

بحسب البيان، فإن طقس اليوم الأربعاء يتسم بكونه شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال فترات الليل والصباح الباكر، مما يضيف مزيدًا من الإرهاق على المواطنين، خصوصًا في المحافظات الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16 يوليو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في عدد من المحافظات والمدن الرئيسية على النحو التالي:

الطقس في القاهرة

العظمى: 37 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

الطقس في الإسكندرية

العظمى: 35 درجة مئوية

الصغرى: 23 درجة مئوية

الطقس في مطروح

العظمى: 31 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

الطقس في سوهاج

العظمى: 40 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

الطقس في قنا

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

الطقس في أسوان

العظمى: 42 درجة مئوية

الصغرى: 28 درجة مئوية

الأرصاد تنبه المواطنين من التعرض لأشعة الشمس

وفي سياق متصل، دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة ما بين الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، حيث تكون الحرارة في ذروتها ويُحتمل ارتفاع درجات المحسوسة بشكل كبير بسبب الرطوبة.

كما نصحت بتناول كميات كبيرة من المياه والسوائل الباردة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، إلى جانب الحرص على ارتداء غطاء للرأس أثناء التواجد في الشوارع والميادين العامة.

درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمطار متفرقة ورعدية الأمطار درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة

وزيرة البيئة تتوجه إلى نيروبى للمشاركة في مؤتمر الوزاري الإفريقي

اجتماع الحكومة

الحكومة تمنح 3 شركات الرخصة الذهبية

رئيس سلامة الغذاء يبحث مع المستشار التجارى بسفارة النمسا بالقاهرة مجالات الالتزام بمعايير السلامة الغذائية

رئيس سلامة الغذاء: نحرص على دعم بيئة استثمارية آمنة وصحية

بالصور

هيدي كرم تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

بعد 60 عامًا .. نيسان تغلق أحد أهم مواقع إنتاجها التاريخية

نيسان
نيسان
نيسان

ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين

ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين
ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين
ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين

محافظ الشرقية: تعزيز الشراكة مع الكيانات الشبابية خطوة لبناء جيل واعٍ ومؤهل

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد