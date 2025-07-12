الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى تصل 43 مئوية بهذه الأماكن

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد الموافق 13 يوليو 2025، طقس حار إلى شديد الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأحد

قالت هيئة الأرصاد، في بيان لها اليوم السبت، إنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حركة الملاحة البحرية

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25. متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الإدارية 36 23

6 أكتوبر 36 23

بنها 35 24

دمنهور 34 23

وادي النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 23

دمياط 31 24

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 23

العريش 32 22

رفح 31 22

رأس سدر 37 23

نخل 35 18

كاترين 34 17

الطور 37 25

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 29

الإسكندرية 30 22

العلمين 30 23

مطروح 29 23

السلوم 32 23

سيوة 35 22

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 29

سفاجا 38 27

مرسى علم 39 28

شلاتين 39 27

حلايب 36 28

أبو رماد 38 27

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 23

بني سويف 37 23

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 43 26

الأقصر 43 27

أسوان 43 27

الوادي الجديد 42 23

أبو سمبل 42 26