الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ،عن طقس غدا الأحد حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء ،مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر .

حالة طقس الأحد



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، في بيانها أن طقس غدا الأحد سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.



أفادت الهيئة ، أن هناك نشاط رياح على بعض شواطئ "السلوم – مطروح – الإسكندرية – كفر الشيخ" وسرعة رياح 30:45 كم/س وارتفاع الأمواج 1.5 حتى 2.25 متر.



أشارت إلى وجود إضطراب الملاحة البحرية على مناطق من خليج السويس وسرعة رياح 30 إلى 50 كم/س وارتفاع الأمواج 1.5 حتى 2.25 متر.