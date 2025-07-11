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طقس الأيام المقبلة.. رياح وأتربة ورطوبة ودرجات حرارة 47 في هذه المناطق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس الأيام المقبلة.. رياح وأتربة ورطوبة ودرجات حرارة 47 في هذه المناطق

طقس الأيام المقبلة
طقس الأيام المقبلة
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تشهد البلاد خلال طقس الأيام المقبلة، وتحديدًا في الفترة من السبت 12 يوليو حتى الخميس 17 يوليو 2025، أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، يصاحبها ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، خصوصًا خلال ساعات النهار. ومن المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة خلال الليل في أغلب المناطق.

ونستعرض تفاصيل طقس الأيام المقبلة بحسب النشرة الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الأيام المقبلة

توضح الهيئة درجات الحرارة العظمى والمحسوسة في الظل، على النحو التالي:

المنطقة

السبت 12 يوليو

الأحد 13 يوليو

الإثنين 14 يوليو

الثلاثاء 15 يوليو

الأربعاء 16 يوليو

الخميس 17 يوليو

القاهرة الكبرى37 / 4038 / 4138 / 4137 / 4036 / 3936 / 38
الوجه البحري37 / 4038 / 4138 / 4137 / 4036 / 3936 / 38
السواحل الشمالية32 / 3532 / 3532 / 3532 / 3432 / 3331 / 32
جنوب سيناء40 / 4340 / 4340 / 4341 / 4442 / 4542 / 45
شمال الصعيد41 / 4441 / 4442 / 4542 / 4541 / 4440 / 43
جنوب الصعيد43 / 4644 / 4744 / 4744 / 4743 / 4642 / 45

أبرز الظواهر الجوية خلال طقس الأيام المقبلة

تشير الهيئة العامة للأرصاد إلى الظواهر الجوية التالية خلال فترة طقس الأيام المقبلة:

  • شبورة مائية صباحًا (من 4 إلى 8 صباحًا) على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.
  • يوم السبت 12 يوليو: شبورة كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
  • نشاط رياح يوم السبت على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، قد تكون مثيرة للأتربة على مناطق من (حلايب – شلاتين).
  • من الأحد 13 يوليو حتى الخميس 17 يوليو: نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
طقس الأيام المقبلة

نسبة الرطوبة خلال طقس الأيام المقبلة

تُسهم الرطوبة المرتفعة في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة خلال طقس الأيام المقبلة، وتكون النسب المتوقعة كما يلي:

المنطقة

نهارًا (%)

ليلًا (%)

القاهرة والوجه البحري40 – 3585 – 80
السواحل الشمالية60 – 5098 – 90
شمال الصعيد30 – 2065 – 50
جنوب الصعيد15 – 1035 – 30

توصيات هامة خلال طقس الأيام المقبلة

في ضوء ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال طقس الأيام المقبلة، تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية بـ:

  • عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الذروة من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا.
  • الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة.
  • ارتداء الملابس القطنية والخفيفة.
  • القيادة بحذر في فترات الشبورة الكثيفة، خاصة في الصباح الباكر.
  • متابعة النشرات الجوية اليومية تحسبًا لأي تغييرات مفاجئة في الطقس.

طقس الأيام المقبلة والمتابعة المستمرة

ويُتوقع أن تستمر الأجواء الحارة والرطبة خلال طقس الأيام المقبلة حتى منتصف يوليو 2025، مع ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية لتفادي آثار الحرارة المرتفعة خاصة على الفئات الأكثر تأثرًا مثل الأطفال وكبار السن.

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