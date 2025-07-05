ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الأحد الموافق 6 يوليو 2025 طقسًا شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا

وفي ساعات الليل، يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

ظاهرة تستمر 4 ساعات وتحذيرات بعد حوادث الاقليمي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الظواهر الجوية المميزة غدًا تتضمن تكون شبورة مائية صباحية بداية من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ومن المتوقع أن تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مع تحذيرات بعدم السير بسرعات عالية واتباع تعليمات المرور.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في مناطق متفرقة من البلاد تشمل القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أما عن حالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويصل ارتفاع الموج إلى ما بين متر ومترين، وتكون الرياح شمالية غربية

وفيما يخص حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويصل ارتفاع الموج فيه إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار، والرياح تكون شمالية غربية

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 6 يوليو 2025

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على بعض المدن والمحافظات:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة، الصغرى 25 درجة

الإسكندرية: العظمى 31 درجة، الصغرى 22 درجة

مطروح: العظمى 30 درجة، الصغرى 23 درجة

سوهاج: العظمى 41 درجة، الصغرى 26 درجة

قنا: العظمى 43 درجة، الصغرى 27 درجة

أسوان: العظمى 43 درجة، الصغرى 28 درجة



الأرصاد تحذر

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر، ما يستدعي من المواطنين الالتزام بتعليمات السلامة، وخاصة أثناء ساعات النهار، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وضرورة ارتداء القبعات والنظارات الشمسية، والإكثار من شرب المياه والسوائل لتفادي التعرض للإجهاد الحراري

كما تنصح الهيئة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في فترات تكون الشبورة المائية، وضرورة الالتزام بالسرعات المقررة لتفادي الحوادث