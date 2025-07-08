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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة
ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة
عبد العزيز جمال

أكدت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية استمرار موجة الحر الشديدة المصحوبة بارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ما يزيد من شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، خاصة في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 95% على السواحل و85% في القاهرة، مما يعزز الإحساس بدرجات حرارة فعلية تفوق 40 درجة مئوية.

التغيرات المناخية وأمطار الصيف المفاجئة

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات إعلامية، أن التغيرات المناخية تسببت في ظهور ظواهر جوية غير معتادة، من بينها سقوط أمطار صيفية على القاهرة الكبرى ومحافظات الشمال، وهو أمر نادر في هذه الفترة من العام، مشيرة إلى أن استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات في التوزيعات الضغطية عالميًا وراء هذه الظواهر.

شائعات غضب البحر لا أساس لها من الصحة

نفت الهيئة بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن "غضب البحر" أو ارتفاعات غير طبيعية للأمواج في البحر المتوسط، مؤكدة أن ما يحدث لا يتعدى كونه نشاطًا طبيعيًا للرياح يؤدي إلى ارتفاع طفيف في الأمواج، والوضع على السواحل المصرية آمن ومستقر تمامًا.
 

توقعات طقس الثلاثاء 8 يوليو 2025

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء طقسًا شديد الحرارة على مختلف المناطق الداخلية، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس الفعلية. ومن المتوقع اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

من المنتظر أن تسجل درجات الحرارة اليوم القيم التالية:

القاهرة الكبرى: 37 للعظمى و24 للصغرى

الإسكندرية: 31 للعظمى و22 للصغرى

مطروح: 30 للعظمى و21 للصغرى

بورسعيد: 32 للعظمى و25 للصغرى

الإسماعيلية: 38 للعظمى و23 للصغرى

السويس: 38 للعظمى و23 للصغرى

العريش: 34 للعظمى و22 للصغرى

رفح: 33 للعظمى و21 للصغرى

شرم الشيخ: 41 للعظمى و30 للصغرى

الغردقة: 40 للعظمى و29 للصغرى

الفيوم: 38 للعظمى و24 للصغرى

بني سويف: 38 للعظمى و24 للصغرى

المنيا: 39 للعظمى و23 للصغرى

أسيوط: 40 للعظمى و24 للصغرى

سوهاج: 41 للعظمى و26 للصغرى

قنا: 42 للعظمى و27 للصغرى

الأقصر: 42 للعظمى و27 للصغرى

أسوان: 43 للعظمى و28 للصغرى

الوادي الجديد: 41 للعظمى و25 للصغرى

تحذيرات من الشبورة المائية والقيادة بحذر

حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات المبكرة من صباح اليوم بدأت الرابعة فجرا وحتى 8صباحا ، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء، ما قد يؤدي لانخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية.

اضطرابات مرتقبة في حركة الملاحة البحرية

توقعت الأرصاد اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، حيث ستتراوح سرعة الرياح بين 30 إلى 50 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 4 أمتار، ما يجعل الأجواء غير مناسبة تمامًا لأي أنشطة بحرية، مع تحذير شدشد اللهجة من نزول البحر.

الإحساس بحرارة الطقس أعلى من المعلن

أكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى شعور المواطنين بدرجات حرارة فعلية أعلى من المعلن، بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات، خصوصًا في المدن الكبرى والمناطق الداخلية، لذا ينصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وتناول كميات كافية من السوائل.

نصائح الأرصاد لتفادي الإجهاد الحراري

أوصت هيئة الأرصاد المواطنين بتجنب التعرض للشمس خلال فترات الذروة بين الساعة الثانية عشرة ظهرًا والرابعة عصرًا، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، واستخدام القبعات والمظلات عند الاضطرار للخروج، وتجنب المشروبات الغازية والكافيين، والاعتماد على الماء والعصائر الطبيعية.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة موجة الحر الشديدة توقعات طقس الثلاثاء 8 يوليو 2025 شائعات غضب البحر

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