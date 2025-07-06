أخبار التوك شو.. غزة: ارتفاع عدد ضحايا قصف مراكز توزيع المساعدات إلى 751 شهيدا وأكثر من 4931 مصابا.. والأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:



غزة: ارتفاع عدد ضحايا قصف مراكز توزيع المساعدات إلى 751 شهيدا وأكثر من 4931 مصابا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الصحة بغزة" بارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال مراكز توزيع المساعدات إلى 751 شهيدا وأكثر من 4931 مصابا منذ 27 مايو.



تبيع ولا تشتري؟ أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقريرا بعنوان “أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة”، تقديم المراسلة نورهان عادل.



أسباب امتناع المحامين عن الحضور أمام بعض الدوائر القضائية والنيابات

قال حسام سعيد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن نقابة المحامين تعتبر من النقابات المهمة المتعلقة بالشأن العام والنقابي، موضحا أن الشأن العام مرتبط بالمواطن المصري.



ارتفاع في الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وموعد انكسار موجة الطقس الحار.



أسعار الدولار والعُملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد 6-7-2025

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-7-2025.



أسعار الذهب اليوم الأحد 6 /7 /2025.. عيار 21 وصل كام؟

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد.



إعلام عبري: مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مناطق مساعدات إنسانية في قطاع غزة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أوضح إعلام إسرائيلي أن مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مناطق مساعدات إنسانية في قطاع غزة.



خلاف حاد ومشادة بين وزير المالية ورئيس الأركان الإسرائيلي وتفاصيل زيارة نتنياهو لواشنطن

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إن الساحة الإسرائيلية تشهد هذه الأيام تطورات متسارعة في الملفات السياسية والأمنية، وفي مقدمتها ملف صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.