أسباب امتناع المحامين عن الحضور أمام بعض الدوائر القضائية والنيابات

قال حسام سعيد عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن نقابة المحامين تعتبر من النقابات المهمة المتعلقة بالشأن العام والنقابي، موضحا أن الشأن العام مرتبط بالمواطن المصري.



وتابع عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسم الخاص بأوراق القضايا، كان بواقع 5 جنيهات لكل ورقة، وارتفعت قيمته إلى 33 جنيها للورقة الواحدة، موضحا أن هناك قضايا يكون عدد أوراقها كبير جدا.



وأوضح أن قرار رسم أوراق القضايا ليس قانونيا أو دستوريا، موضحا أن نقابة المحامين أسرعت في مناشدة وزارة العدل، موضحا أن وزير العدل أكد ضرورة إيجاد حل لتلك المناقشات.



وذكر: من المتوقع أن يتم الاتفاق على حلول لقيمة رسم أوراق القضايا، لأن التكاليف الزائدة على المحامي وصاحب القضية أثرت على عمليات التقاضي في مصر وهذا ما دفع عدد من المحامين للامتناع عن حضور الكثير من الدوائر القضائية.



