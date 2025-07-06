بسبب دعوى خلع.. زوج يصيب زوجته وأسرتها داخل مكتب محام بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب أصاب زوجته ووالدتها ومحاميها وآخر خلال جلسة صلح داخل مكتب محامي في حلمية الزيتون.



زوج يصيب زوجته وأسرتها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بنشوب مشاجرة داخل مكتب محامي في حلمية الزيتون ووقوع 4 إصابات وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، أن المصابين والمتهم كانوا متواجدين بغرض الصلح وفض نزاعات بينهما جراء إقامة الزوجة دعوى خلع على المتهم وأثناء ذلك نشبت مشادة كلامية بينهما.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن المشادة تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عيار على المتواجدين بشكل عشوائي مما أسفر عنه إصابة زوجته ووالدتها والمحامي وآخر.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على الزوج المتهم وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.