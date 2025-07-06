أوفر دوس.. تفاصيل مصرع سائق داخل شقة في التجمع الأول

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مصرع سائق داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول في القاهرة الجديدة.

مصرع سائق جراء تناوله جرعة مخدرات زائدة

حيث أشارت تحريات أجهزة المباحث في القاهرة إلى أن الوفاة نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة نتج عنها هبوط في الدورة الدموية أسفرت عن وفاة السائق في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بمصرع سائق داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول بقطاع القاهرة الجديدة وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة مصرع سائق جراء تناوله جرعة مخدرات زائدة داخل شقة سكنية بالتجمع الأول وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.