أنهوا حياة شاب في مشاجرة داخل مصنع بالسلام .. قرار المحكمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب فى مشاجرة بأحد المصانع.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "توفى" متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم) إثر ادعاء مشاجرة.

تبين بالانتقال والفحص حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (3 أشخاص بينهم المتوفى وآخر مصاب بجرح قطعى "عاملين بأحد المصانع ) طرف ثان: (3 أشخاص " عاملين بذات المصنع") لخلافات بينهم بالمصنع محل عملهم تعدى خلالها أفراد الطرف الثانى على الأول بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، نتج عن ذلك إصابة الطرف الأول والتى أودت بحياة أحدهم وإصابة آخر.

تم ضبط طرفى المشاجرة، عقب تقنين الإجراءات وبحوزة الطرف الثانى (2 سلاح أبيض "المستخدمين فى المشاجرة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرض المتهمين أمام قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.